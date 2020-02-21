Как купить акции Tesla и Apple

15:20

В последние недели не утихает шум вокруг акций Tesla

То эта компания буквально проваливает демонстрацию «авто-танка», то становится самым дорогим автопроизводителем в мире, то вдруг вновь резко теряет в цене.

Конечно, это не может проходить бесследно для финансового сообщества. Трейдеры и инвесторы желают понять, стоит ли сейчас покупать акции Tesla, или «уже поздно». Конечно, всегда есть те, кто верит исключительно в падение цены (их называют медведями), и те, кто активно прогнозирует рост (их называют быками). Примирения в этой битве быть не может, потому как правы и те, и другие.

На финансовых рынках стоимость ценных бумаг то повышается, то понижается, и влияет на это внушительное количество факторов. Какой конкретно из них станет определяющим для следующего рекордного взлета или падения, не возьмется предсказать никто. Однако с высокой точностью можно научиться строить прогнозы относительно дальнейшего движения цены и вовремя присоединяться к новым сильным трендам.

Если вы таким талантом пока не обладаете, ничего страшного: только практика и опыт помогут сформировать настоящее чувство рынка. Начните уже сейчас, иначе мифического «благоприятного момента» можно так и не дождаться.

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Как только будете готовы перейти к «живой» торговле, останется лишь пополнить счет на любую сумму от $100 и начать совершать сделки. Однако без специальных знаний делать это не рекомендуется. Вы должны четко понимать, что именно происходит на торговой плафторме, что способствовало столь резкому движению цены, а также удачно ли выбран момент для покупки или продажи. Полагаться на одну лишь интуицию в данном вопросе точно не стоит: за каждым вашим решением должна стоять четкая логика и личная аналитика.

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