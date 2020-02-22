5 причин заказать аутстаффинг персонала в ВКС

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Аутстаффинговый сервис предназначен для оптимизации штатного расписания и сокращения затрат компании

Поскольку услуги внешнего менеджмента трудовых ресурсов становятся все более популярными, в крупных городах России ежегодно появляются агентства, которые их предоставляют. Однако далеко не каждого подрядчика можно считать надежным и компетентным.

Если предприниматель хочет гарантированно сократить корпоративные издержки и получить другие выгоды от кадровой оптимизации, ему необходимо наладить партнерство с достойным исполнителем. К числу таковых относится специализированное московское агентство «Ваш кадровый советник». Рассмотрим 5 аргументов в пользу того, чтобы заказать аутстаффинг персонала у ВКС.

Достоинства агентства «Ваш кадровый советник»

Обращаясь за услугами аутстаффинга к данному подрядчику, заказчик получает следующие выгоды:

Персональный подход . Эффективная оптимизация штата возможна только в том случае, если стратегия внешнего менеджмента сотрудников разрабатывается с учетом особенностей фирмы. ВКС подбирает схему партнерства в индивидуальном порядке.

. Эффективная оптимизация штата возможна только в том случае, если стратегия внешнего менеджмента сотрудников разрабатывается с учетом особенностей фирмы. ВКС подбирает схему партнерства в индивидуальном порядке. Комплексные решения . Аутстаффер берет на себя решение всех задач: от разработки стратегии до сопровождения в переоформлении персонала и полноценного его содержании за счет средств заказчика.

. Аутстаффер берет на себя решение всех задач: от разработки стратегии до сопровождения в переоформлении персонала и полноценного его содержании за счет средств заказчика. Доступные цены . Как профессиональный подрядчик, данное агентство преследует цель долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому качество сервиса всегда на высоте, а его стоимость – близка к среднерыночной.

. Как профессиональный подрядчик, данное агентство преследует цель долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому качество сервиса всегда на высоте, а его стоимость – близка к среднерыночной. Прозрачные условия партнерства . Все детали сотрудничества на предмет содержания персонала вне штата освещаются в официальном двустороннем контракте. А наличие подробной сметы позволяет предпринимателю изначально планировать свои расходы.

. Все детали сотрудничества на предмет содержания персонала вне штата освещаются в официальном двустороннем контракте. А наличие подробной сметы позволяет предпринимателю изначально планировать свои расходы. Гарантия результата. В договоре аутстаффинга прописываются все обязанности обеих сторон. Поэтому подрядчик добросовестно решает поставленные перед ним задачи, а клиент – исправно платит по утвержденному графику.

Многочисленные отзывы в сети позволяют судить о том, что данное агентство является одним из лучших в столичном регионе. Однако с помощью пиара можно любого исполнителя представить как профессионала, даже если на деле он является дилетантом. Чтобы разобраться в том, действительно ли «Ваш кадровый советник» стоит внимания, рассмотрим основные его преимущества.

Аргументы в пользу ВКС

Профессионализм и надежность кадрового подрядчика обусловлена следующими факторами:

Богатый опыт работы . Агентство оказывает услуги еще с 2010-го года. За это время специалисты компании освоили наиболее эффективные управленческие технологии и накопили бесценный опыт в своем деле.

. Агентство оказывает услуги еще с 2010-го года. За это время специалисты компании освоили наиболее эффективные управленческие технологии и накопили бесценный опыт в своем деле. Четкая специализация . Организация занимается исключительно кадровой оптимизацией, предоставляя услуги аутстаффинга, аутсорсинга, лизинга персонала. Это позволяет ей сфокусировать внимание на конкретной отрасли и добиваться в ней отличных результатов.

. Организация занимается исключительно кадровой оптимизацией, предоставляя услуги аутстаффинга, аутсорсинга, лизинга персонала. Это позволяет ей сфокусировать внимание на конкретной отрасли и добиваться в ней отличных результатов. Мониторинг законодательства. Трудовое законодательство в РФ постоянно изменяется и дополняется. Поэтому специалисты фирмы всегда «держат руку на пульсе», чтобы разрабатывать наиболее эффективные и легальные схемы субподрядного предоставления сотрудников.

Поскольку агентство нацелено на 100%-е удовлетворение клиентов, оно характеризуется дружелюбной службой поддержки и адекватностью в ответах на вопросы заказчиков. А это значит, что предприниматель может уточнить все интересующие моменты заранее, идеально разбираясь в тонкостях процесса.

Исполнитель ясно понимает, что каждая организация является уникальным бизнес-организмом. И шаблонные подходы к ее кадровой оптимизации малоэффективны. Поэтому подрядчик изучает все нюансы компании, принимает во внимание пожелания заказчика – и предлагает лучшие стратегии внештатного содержания работников. Агентство оформляет на свое юридическое лицо как отечественный, так и зарубежный персонал.