"Развели и закрылись". Как искать действительно честные отзывы о брокерах

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"Развели и закрылись" — именно к такому выводу могут прийти трейдеры, детально не знакомые с тем или иным брокером, почитав резкий наплыв чёрного пиара со стороны конкурентов

На какие только уловки не идут завистники, чтобы утопить сильного игрока! И недавняя волна лживой информации о том, что та или иная компания якобы обанкротилась – яркое тому подтверждение. Почему не стоит верить в интернет-слухи о брокере? И где искать честные отзывы? Давайте разбираться.

3 причины, почему слухи о банкротстве – могут оказаться ложью

Итак, для начала подумаем, что делает компания, оказавшись банкротом? Правильно, она закрывается. Вот это поворот, не так ли? И речи быть не может о том, чтобы в состоянии банкротства фирма набирала новых сотрудников или привлекала клиентов. А теперь зайдём на официальный сайт брокера. Что мы там видим? Если всё по-старому и нет никаких изменений в отрицательную сторону, обновляется новостная информация, создаются новые бонусы и акции для клиентов , всё та же кликабельная форма, приглашающая новичков зарегистрироваться, то, наверное, ничто не указывает на банкротство компании.

К тому же, стоит подумать и вот о чём – если бы брокер представлял собой одну из небезызвестных контор, сливающихся с деньгами трейдеров, то разве стал бы он приглашать к сотрудничеству новых трейдеров под старой личиной? Это, мягко говоря, рискованно.

Второй момент – стаж и динамика работы компании. Если брокер на рынке уже не первый год и за это время достиг немалых успехов, если количество клиентов постоянно растёт - это указывает на стабильную и успешную работу. Об этом свидетельствует большинство положительных отзывов. Кроме того, если брокер постоянно работает над улучшением сервиса. Например, если в компании не так давно был обновлён личный кабинет и изменена процедура верификации для повышения её надёжности, то логично, что для таких изменений нужны средства, которых у компании-банкрота может не оказаться.

Ещё один момент – акции и бонусная программа. Если последняя акция по розыгрышу ценных призов закончилась менее месяца назад. Откуда бы у компании, еле держащейся на плаву, возьмутся средства на проведение таких масштабных акций?

И третий момент, на который стоит обратить внимание, это источник информации. Вброс негатива по отношению к брокеру может быть осуществлён конкурентами с расчётом на то, что новички испугаются и не станут сотрудничать с ним. При этом на сайтах с негативом, конкуренты не стесняются в открытую размещать рекламные статьи и баннеры своих компаний.

Отзывы же действующих трейдеров на авторитетных ресурсах могут никак не подтверждать, и даже опровергать слухи о банкротстве.

Что делать, сталкиваясь с шокирующей информацией о брокере?

Слухи были, есть, и, очевидно, будут – успешным компаниям этого не избежать. Но как рядовому клиенту сохранять спокойствие и не паниковать, видя шокирующие новости в интернете? Если сказать просто – научитесь фильтровать получаемую информацию. В этом поможет небольшой анализ (а трейдерам к нему не привыкать) и критическое мышление.

Вот несколько советов.

1. Увидев любую информацию, проверьте её источник.

Спросите себя, вызывает ли ресурс доверие? Не связан ли он с конкурентами компании? Как давно он был создан?

2. Проанализируйте содержание информации.

Посмотрите, насколько верно изложены факты о компании, которые известны и вам. Не несёт ли статья или комментарий явно негативный оттенок? Какие доказательства своих утверждений приводит автор?

3. Обратитесь к первоисточнику.

Если Вы уже торгуете, например, с Daxioma, обратитесь в поддержку и уточните информацию. Это способ узнать информацию из первых уст. Кроме того, изучите честные отзывы о Daxioma уже торгующих с брокером трейдеров, ведь они – первые, кто будет знать о проблемах в компании.

4. Не распространяйте непроверенные слухи.

Возьмите за правило – не нести информацию дальше до тех пор, пока Вы не будете уверены в её подлинности. Такой подход будет полезен не только в отношении слухов в интернете, но и убережёт от многих проблем в обычной жизни.

Не стоит быть легковерными. В наш век цифровых технологий очернить репутацию успешной компании куда проще, чем раньше. Но если Вы не поспешите с выводами, то не будете обмануты. Не стоит принимать решений на основании непроверенных данных. Будьте бдительны! Не доверяйте свои деньги мошенникам, которые готовы пойти на всё, чтобы убедить вас в том, что они честные и добропорядочные, а все их конкуренты - лжецы.

Всегда внимательно и главное самостоятельно проверяйте всю информацию