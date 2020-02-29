Курьерские службы нового поколения: прозрачный процесс доставки товаров

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Курьерские службы доставки, которые работают в новом формате с учетом максимального упрощения процесса, сегодня пользуются огромной популярностью

Люди все чаще обращаются именно в такие компании, ведь тут есть ряд неоспоримых плюсов:

- доставка день в день;

- возможность доставлять мелкие товары, подарки, документы быстрее, чем объемные грузы, которые отправляют классической почтой;

- время подачи курьера составляет в среднем 45 минут и так далее.

В Краснодаре курьерская служба доставки справляется с доставкой из одного пункта в другой по расценкам от 150 рублей. Вы можете узнать подробнее про преимущества и принципы работы службы у них на сайте, где все расписано, указано количество посылок, которые были доставлены за последние 3 месяца, количество курьеров, которые могут делать доставку и так далее.

Особенности частных курьерских служб

Неоспоримые преимущества в том, что здесь не нужно переживать о том, что посылка будет утеряна. Какой бы груз вы ни отправляли, он всегда будет доставлен в целостности и сохранности. Обычно клиенты в Краснодаре отправляют:

- подарки и презенты, в том числе к популярным праздникам;

- документы, включая юридические, договора, отчетности и прочее;

- любые вещи, например, одежду и обувь, предметы быта, украшения, продукты питания в закрытой таре и многое другое.

При этом, все грузы застрахованы на определенную сумму, а это означает, что отправляя курьерской службой посылку, вы точно не останетесь в минусе, ваш товар или вещь не будет утеряна. Компания несет ответственность не только за сохранность вещей клиентов, но и за конфиденциальность персональных данных.

Современные курьерские компании используют приложения

Поскольку обычные мобильные приложения позволяют быть на связи с клиентами 24 часа в сутки, это означает, что опция наиболее эффективна. Конечно, в компанию можно дозвониться и по бесплатному номеру колл-центра. Но, суть в том, чтобы клиент лишний раз не переживал о сохранности груза, о том, когда он будет доставлен. Именно поэтому установить приложение конкретной компании – отличный вариант отслеживания своей посылки.

Преимущества использования курьерской службы наиболее очевидны, если рассматривать пример интернет-магазина. Например, если установлена какая-то популярная система учета заказов, то отправка осуществляется еще быстрее. В итоге бизнес клиента не зависит от человеческого фактора. Или, по крайне мере, этот фактор существенно уменьшается. Маршрутизация с учетом веса посылок и расчета времени на доставку позволяет интернет-магазинам существенно экономить ресурсы на отправке посылок клиентам.