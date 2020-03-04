Заказываем ритуальные принадлежности онлайн с доставкой по Москве и Подмосковью

23:10

На одном сайте сосредоточились товары различных категорий

В сложной жизненной ситуации, когда приходится хоронить друзей и близких, онлайн-магазин Shop.Ritual.ru окажет моральную поддержку и поможет в выборе траурной атрибутики. В каталоге магазина представлены товары, которые уже имеются в наличии или изготовляются под заказ на собственных производственных площадях. Простота заказа ритуальных изделий, широкий выбор товаров и возможность доставки курьером, — все это конкурентные преимущества покупки онлайн.

Что можно приобрести в интернет-магазине траурных принадлежностей?

На одном сайте сосредоточились товары различных категорий. Вы сможете подобрать траурные принадлежности с учетом выделенного бюджета. Гробы, кресты, венки, текстиль представлены во всевозможных ценовых категориях.

Варианты групп товаров;

- гробы, распятия на гроб, кресты (дерево и металл);

- венки и флористические композиции;

- декоративные ленты;

- текстиль в гроб;

- церковные принадлежности;

- урны для хранения праха после кремации;

- именные таблички;

- и многое другое.

Поскольку большинство товаров производится в собственных цехах, на них не устанавливают надбавку посредники. Следовательно, именно в этом интернет-магазине вы сможете приобрести траурную атрибутику по сниженным ценам.

Известно, что подготовка к похоронам всегда проходит в спешке. Предложен выбор качественных товаров из онлайн-каталога. Изготовление и доставка траурной атрибутики совершается в максимально сжатые сроки.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией

Online-магазин shop.ritual.ru принадлежит ритуальной службе Ritual.ru, которая за многолетнее время работы продемонстрировала клиентам высококлассный сервис. На отдельные группы товаров регулярно устанавливают скидки. Доставка совершается с 8.00 до 21.00. География поставки — Москва и ближайшее Подмосковье.

Выгоды заказа траурных товаров онлайн:

- низкие цены и регулярные скидочные предложения;

- возможность заказать продукцию не выходя из дома;

- изучение внешнего вида и характеристики изделий перед покупкой;

- все товары сертифицированы;

- присутствует возможность возврата и обмена;

- простота пользования сайтом;

- бесплатная доставка при покупке погребальных принадлежностей на сумму от 3000 рублей.

Заказывая ритуальную атрибутику в нашем online-магазине, вы можете быть уверены, что поставка товаров будет произведена точно в срок по указанному адресу. Оплата за принадлежности совершается наличными во время вручения курьером или безналичным расчетом (путем перевода денег на расчетный счет, карту или электронный кошелек).

