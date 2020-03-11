Особенности кремации

12:20

Если в жизни произошло несчастье и умер близкий человек, то надо сделать все необходимое, чтобы достойно отправить его в последний путь.

Одним из вариантов является кремация в Новосибирске

Этот вид захоронения предполагает, что умерший будет сожжен. Тела сжигают в особой кирпичной печи, предназначение которой заключается в полном сожжении трупа. Для этого используют струю воздуха, который предварительно раскаливают до 860-1100℃. До кремации родственники усопшего выбирают ему гроб, куда его помещают в новосибирском крематории. При этом изделие должно быть таким, чтобы оно быстро воспламенялось и хорошо сгорало.

Процесс кремации

Кремирование возможно при обращении в новосибирскую компанию, которая занимается подобными вопросами. Такие предприятия могут оказывать не только эту услугу, а и заниматься обычным захоронением.

Для кремации надо подготовить определенный пакет документов:

· свидетельство о смерти, выданное в ЗАГСе;

· паспорт или иной документ, который подтвердит личность человека, организующего церемонию;

· договор с ритуальной компанией о кремации;

· документ об оплате.

Кроме этого, алгоритм процедуры следующий:

1. Заполнение заявки, с указанием времени и плана мероприятия. Когда все аспекты будут обсуждены, надо оплатить услугу.

2. Приобретение необходимых для захоронения товаров. В первую очередь, понадобится гроб. Помимо этого, купить можно и прочие принадлежности: цветы, похоронные венки, урны, одежда и обувь для трупа.

3. Доставка усопшего в морг крематория.

4. Обработка умершего особыми средствами дезинфекции, которые устранят неприятный запах, а также замедлят процессы, происходящие после смерти.

5. Подготовка к прощанию. Для этого используют косметические средства, способные скрыть незначительные посмертные изменения. Если на лице есть серьезные травмы, то понадобится реставрация, после чего тело бальзамируют и отправляют в холодильник с глубокой заморозкой. Такую процедуру проводят, если усопший страдал от серьезных болезней.

6. Прощание – этот этап можно отменить, если этого захотят родственники. Церемония проводится по стандартному сценарию, но его можно изменить. Ее длительность не более получаса.

7. Непосредственно кремирование. Родственники умершего присутствуют при погружении гроба в печь. Зачастую на это уходит не более двух минут. На саму церемонию никого не пускают.

Это и вся церемония

На следующий день после кремации урну с прахом передают доверенному лицу. Чтобы ее получить, требуется предоставить определенный перечень документов:

· свидетельство о смерти;

· документ, подтверждающий сожжение;

· паспорт получателя.

На урне должны быть указаны ФИО усопшего и номер регистрации. Работники крематория хранят ритуальную атрибутику в течение 72 часов. Если в течение этого времени ее не заберут, то вещи ждет утилизация.

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