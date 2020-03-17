Современные стратегии в трейдинге

23:12

Начиная свою работу на бирже, человеку необходимо иметь базисные знания о принципах ее работы

Кроме того, необходимо создать или применить уже существующую стратегию трейдинга. Последнее нужно для продуктивной работы и получения максимальной выгоды. Предоставленная информация поможет начинающему трейдеру определиться, что же такое стратегия торговли, как ее выбрать и воплотить.

Стратегия трейдинга на бирже: что это и для чего применяется

Если отбросить все мелкие нюансы, стратегия является четким алгоритмом действий, который руководит торговлей на бирже. Она регламентирует время, обстоятельства открытия позиции, длительность ее удержания и момент закрытия. Стратегия торговли дает возможность трейдеру иметь четкий план действий для достижения желаемого результата.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных стратегий трейдинга. Каждый торговец на бирже подбирает ее под себя. Стратегия также определяет методики анализа рынка, которым будет следовать трейдер. Знание основных методик каждой из вариантов торговли позволит начинающему трейдеру работать более эффективно.

Какие бывают стратегии трейдинга

Существует достаточно много вариантов классификаций стратегий, но чаще всего выделяют две базисные модели, под которые подпадают большинство схем торговли.

Если разделять их по сложности, то выделяются четыре основные категории:

1. Простые – доступные новичкам, хорошие варианты для ознакомления.

2. Основные – базовые, с которыми можно работать и строить индивидуальные стратегии.

3. Продвинутые – для трейдеров с большим опытом и тех, кто хорошо разбирается в бирже.

4. Комплексные – комбинация нескольких методик, для профессиональных игроков.

Также стратегии подразделяются по фактору времени:

- скальпинг – методика мгновенной торговли, работает в минимальные временные промежутки с большим количеством суточных сделок;

- интрадей, или внутридневная торговля – не такая напряженная, но тоже быстрая торговля в пределах одного дня;

- позиционная или среднесрочная торговля – сделка происходит раз в несколько дней, а удерживаться могут на протяжении недель;

- долгосрочная или инвестирование – используется крупными трейдерами с большим размером капитала.

Стратегия Nox: новый вариант торговли на рынке

Совсем недавно на рынке появился новый вариант стратегии, больше известный как стратегия Nox. Она не походит на привычные варианты торговли, так как по факту является торговым роботом, основанным на техническом арбитраже. Стратегия Nox начинает свою работу до момента открытия валютного рынка, таким образом принося больший заработок трейдеру.

Есть определенные нюансы, сопровождающие торговлю: стратегия Nox работает на рынке с ограниченной ликвидностью. Также здесь строго регламентируется сумма капитала, который используется для проведения сделок.

Выбирая стратегию для торговли, трейдеру нужно некоторое время протестировать и попробовать разные их виды. Это поможет определиться и подобрать схему, наиболее удобную и эффективную для него в данный момент.