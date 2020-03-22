Что такое коллтрекинг и чем он полезен бизнесу?

12:14

Принцип работы коллтрекинга довольно прост

Понятие коллтрекинга.

Для эффективного, корректного распределения бюджета на рекламные цели, для роста числа продаж и для продумывания аналитической стратегии используется специальная технология - коллтрекинг (от англ. Call Tracking - отслеживание звонков).

Данная система собирает и выстраивает статистику телефонных звонков, основываясь на специальных подменных номерах. В современном мире возможность такого анализа крайне необходима, ведь во всех компаниях подавляющее большинство запросов приходится именно на телефонные обращения. Ringostat - сервис, предоставляющий такую возможность.

Механизм действия.

Сам принцип работы коллтрекинга довольно прост. Сначала каждый инфомационный портал или источник связывается с конкретным подменным номером. Когда пользователь звонит в компанию по этому уникальному номеру, система добавляет его в общий журнал и расшифровывает сведения о месте, времени, типе обращения, а затем добавляет полученные данные в общую статистику.

Виды коллтрекинга.

Существует три вида коллтрекинга, определяющих специфику анализа:

- Статический коллтрекинг. У каждого ресурса только один подменный номер. Разумеется, такой способ может использоваться и за пределами Интернета: в объявлении, в газете, в журнале.

- Динамический коллтрекинг. Посетителям некоторого портала всегда предоставляются различные номера. Сам номер зависит от множества условий: от времени обращения, от длительность пребывания на сайте, от страницы перехода и т. д. Используется только в сети.

- Комбинированный коллтрекинг. Способ является совмещением двух предыдущих. Чтобы не использовать излишнее число номеров, можно задействовать динамический метод лишь выборочно, ограниченно. Его можно оставить в местах, где требуется наиболее детальная информация, но для всех остальных источников вполне хватит и статического.

Причины использовать коллтрекинг.

Коллтрекинг позволяет:

- узнавать о неэффективной рекламе, не приносящей дохода и расходующей бюджет;

- определить географически выгодные места и сделать акцент на прибыльных регионах;

- лучше контролировать работу менеджеров, выявлять целевую аудиторию;

- использовать наглядные отчеты о клиентах, составлять таблицы и схемы в зависимости от выбранных категорий;

- спроектировать оптимальную рекламную компанию;

- ответственнее и качественнее выбирать ключевые слова и избавляться от ненужных;

- использовать сторонние аналитические сервисы для совершенствования собственной модели анализа;