Что такое коллтрекинг и чем он полезен бизнесу?
Понятие коллтрекинга.
Для эффективного, корректного распределения бюджета на рекламные цели, для роста числа продаж и для продумывания аналитической стратегии используется специальная технология - коллтрекинг (от англ. Call Tracking - отслеживание звонков).
Данная система собирает и выстраивает статистику телефонных звонков, основываясь на специальных подменных номерах. В современном мире возможность такого анализа крайне необходима, ведь во всех компаниях подавляющее большинство запросов приходится именно на телефонные обращения. Ringostat - сервис, предоставляющий такую возможность.
Механизм действия.
Сам принцип работы коллтрекинга довольно прост. Сначала каждый инфомационный портал или источник связывается с конкретным подменным номером. Когда пользователь звонит в компанию по этому уникальному номеру, система добавляет его в общий журнал и расшифровывает сведения о месте, времени, типе обращения, а затем добавляет полученные данные в общую статистику.
Виды коллтрекинга.
Существует три вида коллтрекинга, определяющих специфику анализа:
- Статический коллтрекинг. У каждого ресурса только один подменный номер. Разумеется, такой способ может использоваться и за пределами Интернета: в объявлении, в газете, в журнале.
- Динамический коллтрекинг. Посетителям некоторого портала всегда предоставляются различные номера. Сам номер зависит от множества условий: от времени обращения, от длительность пребывания на сайте, от страницы перехода и т. д. Используется только в сети.
- Комбинированный коллтрекинг. Способ является совмещением двух предыдущих. Чтобы не использовать излишнее число номеров, можно задействовать динамический метод лишь выборочно, ограниченно. Его можно оставить в местах, где требуется наиболее детальная информация, но для всех остальных источников вполне хватит и статического.
Причины использовать коллтрекинг.
Коллтрекинг позволяет:
- узнавать о неэффективной рекламе, не приносящей дохода и расходующей бюджет;
- определить географически выгодные места и сделать акцент на прибыльных регионах;
- лучше контролировать работу менеджеров, выявлять целевую аудиторию;
- использовать наглядные отчеты о клиентах, составлять таблицы и схемы в зависимости от выбранных категорий;
- спроектировать оптимальную рекламную компанию;
- ответственнее и качественнее выбирать ключевые слова и избавляться от ненужных;
- использовать сторонние аналитические сервисы для совершенствования собственной модели анализа;