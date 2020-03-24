Повышение квалификации юристов

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Периодические изменения в законодательстве и нормативно-правовых актах требуют регулярного обновления знаний у специалистов по юриспруденции

Согласно профстандартам юристы должны повышать квалификацию не реже одного раза через каждые 5 лет. Однако, учитывая количество правок в законах, лучше проходить подготовку чаще — раз в 3 года или даже ежегодно.

Выгодные цены на обучение по программам повышения квалификации предлагает «РостБизнесКонсалт» — https://rostbk.com/. Компания организует подготовку специалистов по направлениям:

«Адвокатура»;

«Правоведение»;

«Юриспруденция»;

«Корпоративное право»;

«Правовое обеспечение национальной безопасности» и другим специальностям.

Клиенты также могут заказать персональный учебный план, в котором можно изменить продолжительность курса, набор дисциплин и название программы.

Требования профстандартов

В нормативных документах к специальностям указаны условия подготовки юристов. К основным требованиям относятся:

Уровень образования. Курсы обучения можно пройти только в рамках имеющейся специальности или по смежным профессиям в сфере юриспруденции. При этом для подготовки по конкретным программам нужно иметь соответствующее образование. Помощникам юристов достаточно среднего профессионального образования в сфере юриспруденции, а адвокатам, прокурорам и другим юристам нужно высшее образование (минимум бакалавра). Стаж работы. Для повышения квалификации (разряда) по профессии также требуется практический опыт. Например, старшему юристу и консультанту по правовым вопросам нужно отработать на должности не менее 2 лет, чтобы повысить разряд.

В профстандартах указаны не только требования, но и возможности специалистов. Получив дополнительное образование или пройдя подготовку по программам повышения квалификации, юристы смогут совмещать должности. Советник по правовым вопросам сможет дополнительно выполнять работу юрисконсульта, пройдя обучение и получив удостоверение.

Как проводится обучение?

Вариантов подготовки по юридическим профессиям несколько. Основные отличия курсов — место и формат занятий. Специалисты могут пройти очное, заочное или дистанционное обучение в вузах или центрах ДПО. Наиболее быстрым и удобным вариантом становится дистанционная подготовка. Для удаленного обучения достаточно:

связаться с менеджером и оставить заявку;

согласовать учебный план или заказать персональную программу;

отправить сканы документов — паспорта, диплома, трудовой книжки;

заключить договор и оплатить стоимость курсов;

пройти подготовки и сдать итоговое тестирование.

В «РостБизнесКонсалт» специалистам не нужно будет приезжать в офис организации лично, чтобы подавать документы или заниматься в аудиториях. Взаимодействие осуществляется через образовательный портал. Для занятий необходимы только:

компьютер;

доступ в интернет;

основные программы — Word, PDF-reader, Skype.

Завершив обучение слушатели получают удостоверение установленного образца о повышении квалификации. В документе указывается специальность, соответствующая пройденной программе подготовки.

Преимущества дистанционного обучения

Удаленные курсы сегодня не уступают по качеству очным занятиям в аудиториях. Специалисты слушают видеолекции, изучают профессиональную литературу, смотрят презентации и так далее. Также слушатели выполняют ряд заданий и сдают тестирование, которое проверяют практикующие преподаватели. Дистанционный формат обучения также позволяет:

совмещать курсы подготовки с работой;

изучать дисциплины не выходя из дома;

начать занятия без ожидания набора учебной группы;

сэкономить — занятия в очной форме обойдутся дороже.

Дистанционные курсы повышения квалификации, в первую очередь, подходят специалистам, которые живут или работают далеко от центров дополнительного профобразования. Юристам не придется ехать в другой город, снимать жилье на время подготовки и тратиться на другие расходы.

Особенности обучения в «РостБизнесКонсалт»

РБК предлагает пройти дистанционную подготовку. Компания принимает специалистов, проходящих курсы по собственной инициативе, или организует групповое обучение сразу для нескольких сотрудников из одного учреждения. Во втором случае можно получить скидку от 10%. Преимуществами обращения в РБК являются:

Большой выбор программ подготовки. Компания сотрудничает со многими академиями и центрами ДПО, поэтому подберет наиболее выгодную и подходящую программу повышения квалификации. Возможность изменить учебный план. Не все образовательные учреждения могут составлять персональные программы. Однако с РБК вы сможете указать личные требования к курсу подготовки. Удостоверение установленного образца в твердой обложке или формата А4. Сегодня документы установленного образца выдают все образовательные учреждения (даже вузы). Преимуществом РБК является возможность выбора вида документа.

Чтобы узнать подробности или выбрать программу, посмотрите описание курсов повышения квалификации для юристов в РБК.