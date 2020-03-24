Аудит информационной безопасности предприятия
Кроме того, важно еще и соблюсти все требования, предъявляемые к корпоративной автоматизированной системе (АС), чтобы соответствовать принятым нормативам, отличающимся высокой эффективностью.
Аудит информационной безопасности представляет собой процесс, благодаря которому можно получить количественные и объективные оценки состояния информационной безопасности компании, опираясь на принятые нормы, а также заданные критерии, показатели и стандарты.
Такой процесс состоит из отдельного аудита каждого из пунктов:
● общей IT безопасности;
● автоматизированной системы (АС);
● процессов всего предприятия.
Для чего проводить аудит информационной безопасности
Среди главных целей выполнения такого аудита:
● определение степени рисков касаемо безопасности ресурсов АС;
● определение текущего уровня защиты (например, в соответствии с ГОСТ 57580.1);
● выявление проблемных зон в системе безопасности;
● анализ корректности постановки задач к системе информационной безопасности;
● анализ выполнения этих задач и контроля информационной безопасности;
● определение соответствия системы безопасности принятым законодательным нормам;
● исследование выполнимости задач информационной безопасности работниками предприятия.
Благодаря комплексному решению при таком аудите можно определить текущий уровень защиты данных предприятия, а также составить план, позволяющий снизить или полностью устранить риски, связанные с утечкой информации.
Когда 100% нужно проводить аудит информационной безопасности
Проведение аудита такого плана необходимо тогда, когда нужно получить актуальные данные и независимую оценку состояния среды информационной безопасности определенной компании.
Как показывает практика, такой аудит чаще всего проводят в таких ситуациях:
● при изменении стратегии развития компании;
● в процессе поглощения или слияния;
● при каких-либо значительных изменениях в организационной структуре предприятия;
● при смене руководства;
● при возникновении новых требований к системе информационной безопасности;
● при значительных изменениях в бизнес-процессах IT-инфраструктуры.
Что включает в себя аудит информационной безопасности
Сам процесс аудита состоит из ряда последовательных этапов:
- Инициирование процедуры аудита.
- Сбор необходимой для аудита информации.
- Анализ полученной информации.
- Составление отчета по проведенному аудиту.
Чтобы максимально подробно определить текущую степень защищенности информации в IT-инфраструктуре предприятия, рекомендуется дополнительно проводить технологический аудит — так называемый тест на проникновение. С его помощью можно узнать об уровне защищенности автоматизированной системы и найти все ее эксплуатируемые уязвимости.
Благодаря аудиту информационной безопасности можно находить и описывать любые расхождения с нормами, эталонными показателями и критериями. Продолжением аудита считается консалтинг в сфере информационной безопасности, в который также входит и техническая работа по более тщательному изучению проблем и их устранению.
Вышеописанные процедуры должны проводить исключительно компании-эксперты, которые имеют достаточную квалификацию, опыт и разбираются в вопросе. Причем, все это должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и лицензиями.