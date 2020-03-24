Аудит информационной безопасности предприятия

10:22

Еще перед формированием IT-инфраструктуры на предприятии необходимо задуматься о ее защите

Кроме того, важно еще и соблюсти все требования, предъявляемые к корпоративной автоматизированной системе (АС), чтобы соответствовать принятым нормативам, отличающимся высокой эффективностью.

Аудит информационной безопасности представляет собой процесс, благодаря которому можно получить количественные и объективные оценки состояния информационной безопасности компании, опираясь на принятые нормы, а также заданные критерии, показатели и стандарты.

Такой процесс состоит из отдельного аудита каждого из пунктов:

● общей IT безопасности;

● автоматизированной системы (АС);

● процессов всего предприятия.

Для чего проводить аудит информационной безопасности

Среди главных целей выполнения такого аудита:

● определение степени рисков касаемо безопасности ресурсов АС;

● определение текущего уровня защиты (например, в соответствии с ГОСТ 57580.1);

● выявление проблемных зон в системе безопасности;

● анализ корректности постановки задач к системе информационной безопасности;

● анализ выполнения этих задач и контроля информационной безопасности;

● определение соответствия системы безопасности принятым законодательным нормам;

● исследование выполнимости задач информационной безопасности работниками предприятия.

Благодаря комплексному решению при таком аудите можно определить текущий уровень защиты данных предприятия, а также составить план, позволяющий снизить или полностью устранить риски, связанные с утечкой информации.

Когда 100% нужно проводить аудит информационной безопасности

Проведение аудита такого плана необходимо тогда, когда нужно получить актуальные данные и независимую оценку состояния среды информационной безопасности определенной компании.

Как показывает практика, такой аудит чаще всего проводят в таких ситуациях:

● при изменении стратегии развития компании;

● в процессе поглощения или слияния;

● при каких-либо значительных изменениях в организационной структуре предприятия;

● при смене руководства;

● при возникновении новых требований к системе информационной безопасности;

● при значительных изменениях в бизнес-процессах IT-инфраструктуры.

Что включает в себя аудит информационной безопасности

Сам процесс аудита состоит из ряда последовательных этапов:

Инициирование процедуры аудита. Сбор необходимой для аудита информации. Анализ полученной информации. Составление отчета по проведенному аудиту.

Чтобы максимально подробно определить текущую степень защищенности информации в IT-инфраструктуре предприятия, рекомендуется дополнительно проводить технологический аудит — так называемый тест на проникновение. С его помощью можно узнать об уровне защищенности автоматизированной системы и найти все ее эксплуатируемые уязвимости.

Благодаря аудиту информационной безопасности можно находить и описывать любые расхождения с нормами, эталонными показателями и критериями. Продолжением аудита считается консалтинг в сфере информационной безопасности, в который также входит и техническая работа по более тщательному изучению проблем и их устранению.

Вышеописанные процедуры должны проводить исключительно компании-эксперты, которые имеют достаточную квалификацию, опыт и разбираются в вопросе. Причем, все это должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и лицензиями.