За что можно получить налоговый вычет

19:28

Все налоговые вычеты делят на несколько групп.

Если с доходов гражданина отчисляется 13% в бюджет государства (то есть он платит налог с доходов физических лиц, больше известный как НДФЛ), то часть этих средств можно вернуть обратно в качестве налогового вычета.

Получить налоговый вычет можно в самых разных жизненных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся регулярно, приобретая новое жилье, оплачивая обучение или получая медицинские услуги и покупая лекарства. Как следствие, у нас есть возможность экономить собственные деньги (но не больше, чем было перечислено в качестве налога).

Все налоговые вычеты делят на несколько групп.

К стандартным относятся, в частности, вычеты на детей. Кроме того, в эту же группу входят вычеты, которые могут оформить определенные группы граждан (например, инвалиды).

Профессиональные налоговые вычеты предполагают уменьшение доходов, которые облагаются налогом, на сумму расходов, понесенных в связи с выполнением работ. Оформить вычет могут, например, изобретатели, писатели, индивидуальные предприниматели (если, конечно, они платят НДФЛ, а не работают, допустим, в режиме УСН) или нотариусы.

Социальные налоговые вычеты востребованы среди граждан, поскольку затрагивают такие сферы, как здоровье и образование. В частности, вернуть часть средств можно, если вы оплачивали медицинские услуги, включая дорогостоящее лечение. Нужно иметь в виду, что это касается и бесплатных операций, если вы потратили деньги на материалы (допустим, имплантаты). Кроме того, налоговый вычет оформляют в случае покупки лекарственных средств, назначенных врачом.

Путем возврата части уплаченного налога также можно уменьшить траты на получение образования (и не только высшего).

Имущественный вычет есть возможность оформить в случае покупки готовой недвижимости (в том числе в ипотеку) или строительства дома.

А как быть, если в течение года гражданин и купил квартиру, и оплатил обучение ребенка в вузе? В этом случае можно одновременно оформить и имущественный, и социальный вычет. Однако следует иметь в виду, что максимальный размер вычетов ограничен суммой уплаченного налога. При этом недополученный остаток имущественного вычета переносится на следующий год, а социального – сгорает. Все эти нюансы нужно иметь в виду. В частности, более подробно прочитать о получении налогового вычета за обучение можно на https://pravo.rg.ru/rubrics/question/12140/. На этом сайте бесплатной юридической консультации «Российской газеты» также есть возможность задать собственный вопрос юристам, если информация в статьях оказалась для вас недостаточной.