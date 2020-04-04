Развитие ГК РТК Константина Синцова

Под управлением Синцова Константина и его партнера компании РТК сумели достичь впечатляющих показателей

Синцов Константин Владимирович – один из владельцев холдинга РТК, который сегодня занимается железнодорожными поставками леса, минералов, зерновых культур и прочих грузов. По данным «Infoline-Аналитики», группа компаний Константина Синцова и Константина Засова входит в тройку крупнейших организаций по объемам парка техники.

Первые шаги к созданию мощного парка зерновозов

В 2008 году Константин Синцов и его бизнес-партнер Константин Засов, с которым он еще с 2001 года занимался железнодорожными перевозками зерна, совместно решились на смелый шаг – покупку парка техники для зерноперевозок у компании РЖД. До того момента вагоны не работали в полную силу, длительное время простаивая на запасных путях железнодорожных станций. Поставки зерна осуществлялись обходными путями, порты были перегружены. Работа зерновозов требовала реструктуризации, но на выполнение этой задачи никто не решался, так как это было крайне рискованно. Однако риск, на который впоследствии пошли Синцов и Засов, оказался полностью оправдан. Они увидели, что при возрастающем спросе данная рыночная ниша оставалась свободной, поэтому начали развивать бизнес в этой сфере. После совершения сделки с РЖД Синцов Константин и его партнер основали компанию «Русагротранс», а позднее также холдинг РТК.

Группа компаний РТК

ГК РТК на сегодняшний день включает в себя такие компании, как:

РусТрансКом;

ТрансЛес;

Грузовая компания;

Русагротранс;

ЛП Транс;

AzRusTrans.

Парк железнодорожной техники, который на старте бизнеса Константина Владимировича Синцова насчитывал лишь 300 вагонов, сегодня состоит из 63 тысяч специализированных вагонов.

Бизнес изначально был убыточным, однако усилиями Константина Синцова и Константина Засова РТК превратился в прибыльный многопрофильный холдинг. Вагоны, которые ранее месяцами простаивали на путях, теперь работают стабильно и круглогодично.

Под управлением Синцова Константина и его партнера компании РТК сумели достичь впечатляющих показателей:

за десять сезонов экспорт зерна вырос на 400%;

к 2017 году выручка холдинга увеличилась до 33 миллиардов рублей в год;

рентабельность группы компаний Константина Владимировича Синцова превысила 50%;

холдинг был назван лучшим в секторе по показателю EBITDA.

Бизнес Константина Синцова в значительной степени зависит от объемов производства зерна. Рост урожая положительно сказывается на работе холдинга, так как он приводит к росту инвестиций в зерноперевозки. Несмотря на то что инвесторы все еще отдают предпочтение портовым транспортировкам, группа компаний РТК стремительно развивается и ежегодно увеличивает объемы поставок.

В настоящее время Константин Владимирович Синцов активно занимается внедрением современных технологичных решений в работу своей организации. Так, в прошлом году РЖД и его компания «Русагротранс» уже запустили первые экспрессы с сельскохозяйственными грузами из Сибири в другие регионы страны.