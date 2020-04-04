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Саудовская Аравия назвала слова Путина о выходе из сделки ОПЕК+ ложными

11:50 4.04.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал недостоверными слова президента России Владимира Путина о выходе Эр-Рияда из сделки ОПЕК+ ради устранения конкурентов из числа производителей сланцевой нефти, пишет "Коммерсант".

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назвал ложными слова главы Минэнерго России Александра Новака о выходе Эр-Рияда из ОПЕК+.

Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках вчера, 3 апреля, сказал, что одной из причиной обвала цен на нефть стал "выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи", а также информация о скидке на нефть. Глава государства предположил, что таким образом Эр-Рияд попытался избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть.

"Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть",— заявил Путин. Он утверждает, что России это "как раз не нужно" и что Россия никогда перед собой такой цели не ставила.

Глава МИД Саудовской Аравии отметил, что эти заявления "лишены правды". По версии Эр-Рияда именно Москва вышла из сделки, когда другие участники ОПЕК+ пытались уговорить Россию о сокращении добычи нефти. Поэтому утверждать, что Саудовская Аравия отказалась от сделки — некорректно, считает министр.

"Он (министр.— ред.) подчеркнул, что позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна, она является важным источником энергии, королевство стремилось к большему сокращению нефтедобычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному Россией, и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на добычу сланцевой нефти",— говорится в заявлении ведомства. Министр также "выразил удивление фальсификации фактов".

В Саудовской Аравии надеются, что Россия на экстренном совещании ОПЕК+ примет «правильные решения» для достижения справедливого соглашения, которое позволит восстановить баланс на нефтяном рынке. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+ и с США по поводу добычи нефти.

Темы: Россия, Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, ОПЕК
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 15:15
Гость: охотник за бакланами

Путин заявил что РФ, готова сократить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Вот и посмотрим как Путин, держит слово.
04.04.2020, 15:06
Гость: Точняк ослы, не верят Путину, а верят саудитам!

Помню, помню как в Ленинграде в начале 90-х, саудиты, бегали толпами и устраивали продовольственный саботаж, а в октябре 1993 года расстреляли Верховный Совет.
А теперь вся власть РФ, принадлежит саудитам,для этого они и разрушили СССР.
04.04.2020, 14:59
Гость: охотник за бакланами

Весь мир и так знает, кто такой Путин, и чего стоят его, честное благородное слово, и его "прогнозы" для мировой экономики.
Умыть надо руки, и пусть он не вылазеет с Валдая.
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