Саудовская Аравия назвала слова Путина о выходе из сделки ОПЕК+ ложными

11:50

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал недостоверными слова президента России Владимира Путина о выходе Эр-Рияда из сделки ОПЕК+ ради устранения конкурентов из числа производителей сланцевой нефти, пишет "Коммерсант".

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд назвал ложными слова главы Минэнерго России Александра Новака о выходе Эр-Рияда из ОПЕК+.

Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках вчера, 3 апреля, сказал, что одной из причиной обвала цен на нефть стал "выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи", а также информация о скидке на нефть. Глава государства предположил, что таким образом Эр-Рияд попытался избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть.

"Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть",— заявил Путин. Он утверждает, что России это "как раз не нужно" и что Россия никогда перед собой такой цели не ставила.

Глава МИД Саудовской Аравии отметил, что эти заявления "лишены правды". По версии Эр-Рияда именно Москва вышла из сделки, когда другие участники ОПЕК+ пытались уговорить Россию о сокращении добычи нефти. Поэтому утверждать, что Саудовская Аравия отказалась от сделки — некорректно, считает министр.

"Он (министр.— ред.) подчеркнул, что позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна, она является важным источником энергии, королевство стремилось к большему сокращению нефтедобычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному Россией, и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на добычу сланцевой нефти",— говорится в заявлении ведомства. Министр также "выразил удивление фальсификации фактов".

В Саудовской Аравии надеются, что Россия на экстренном совещании ОПЕК+ примет «правильные решения» для достижения справедливого соглашения, которое позволит восстановить баланс на нефтяном рынке. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к договоренностям в рамках ОПЕК+ и с США по поводу добычи нефти.