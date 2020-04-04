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ЦБ не разрешил переносить выплаты по кредитам на май

17:55 4.04.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — приводит цитату из сообщения Центробанка РИА Новости.

При этом кредиторам рекомендуется учитывать, есть ли у должников возможность посетить офис банка или сделать платеж по дистанционным каналам.

Самим кредитным организациям ЦБ порекомендовал продолжать работать, ограничившись минимумом сотрудников, которые обеспечили бы обслуживание клиентов в дежурных офисах и поддержку дистанционных услуг.
 

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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05.04.2020, 00:38
Гость: Трепачи -эт дурналисты

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода", — рассказали в Банке России» Цитата для эурналюг
05.04.2020, 00:18
Гость: Стесняюсь спросить

а где резервы, кубышки, то о чем Путин так хвастался?
04.04.2020, 23:00
Гость: Беглый

Сахипзадовна. будь ты про.. та
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