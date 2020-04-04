ЦБ не разрешил переносить выплаты по кредитам на май

17:55

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — приводит цитату из сообщения Центробанка РИА Новости.

При этом кредиторам рекомендуется учитывать, есть ли у должников возможность посетить офис банка или сделать платеж по дистанционным каналам.

Самим кредитным организациям ЦБ порекомендовал продолжать работать, ограничившись минимумом сотрудников, которые обеспечили бы обслуживание клиентов в дежурных офисах и поддержку дистанционных услуг.

