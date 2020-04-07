Растаможка на территории Польши

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Таможенное оформление на практике означает контроль документации товаров, перевозимых через границу

В результате импортер обязан взимать пошлины и налоги. Под этим понятием находится ряд процедур, которые должны проводиться на таможенной границе той или иной страны. Важно отметить, что она может состояться в присутствии импортера или без его участия. Сегодня растаможка в ЕС осуществляется только государственными представителями

Растаможка в Европейском Союзе

К таможенной процедуре должен быть заявлен любой товар, который импортируется в Польшу из стран за пределами Европейского Союза. Каждый предприниматель, который импортирует, но и экспортирует свои товары в страны, не связанные с этим, юридически обязан, чтобы такой товар проходил через таможенное оформление.

1. Членство в ЕС гарантирует свободу торговли между государствами-членами, то есть в этом случае трейдеры освобождаются от таможенных пошлин.

2. Каждый импортер обязан подготовить документы соответствии со стандартами. Также рекомендуется обратиться к таможенным брокерам.

Чтобы товар прошел таможенное оформление, импортер должен позаботиться о некоторых ключевых факторах. В его обязанности входит составление таможенной декларации. Эта обязанность может быть выполнена в электронном виде, используя систему CELINA. Не стоит пренебрегать правилами, так как это поможет вам избавиться от задержек в поставках. Это система поддержки таможенного оформления, действующая под знаменем национальной налоговой администрации. На данном этапе развития современной отрасли взаимовыгодного сотрудничества вы можете заранее определиться с документами, просто посетив специализированный Интернет-ресурс.

Условия и обязанности

Несмотря на существование единой системы, у каждой страны есть свои правила и ограничения. Поэтому перед отправкой груза нужно ознакомиться с законодательством или нанять таможенного брокера. Помимо таможенной декларации, импортер должен подготовить комплект документов. Документация должна определять стоимость товара, установленную на основании счета-фактуры.

На данный момент рекомендуется консультироваться с квалифицированными таможенными брокерами. В этой ситуации вы гарантированно не совершите ошибок. Также ответственно отнеситесь к подготовке таможенных деклараций и документов на груз. Каждый нюанс имеет колоссальное значение.