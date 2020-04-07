Для чего существует EORI

16:44

Сегодня сотрудничество Украины с ЕС сопровождается полным изменением структуры работы в плане таможенного оформления

EORI является частью созданной в ЕС электронной таможенной среды, которая формируется в рамках программы виртуальной среды для таможенного управления и торговли в ЕС.

Посмотрите, на кого нацелена программа и какие преимущества она дает. Сегодня получить EORI можно в режиме онлайн, но для этого потребуется выполнить ряд задач.

Что такое EORI

В настоящее время представленная система позволяет оказывать финансовую и экономическую поддержку всем участникам проекта. Конечно же существует немалое количество нюансов, с которыми нужно ознакомиться. На самом деле здесь существует целая система, в которую входит отдельное EORI каждой отдельной страны Европы, в том числе и Украины. Система EORI в Украине была реализована несколько лет назад и по сей день остается одной из самых эффективных. Эксперты выделяют ряд особенностей в ее работе:

1. Основной целью функционирования системы EORI является содействие и ускорение оформления документов и таможенных операций компаниями и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

2. Каждая компания имеет возможность только один раз зарегистрироваться. Если вас исключают, то повторно туда вступить невозможно.

3. Вы получаете специальный идентификатор, который нужно использовать при оформлении сделок. Также в таможенной сфере вам будут предоставлены привилегии при наличии EORI. Рекомендуется ответственно отнестись к его получению.

Созданная система идентификации уже сейчас приносит свои плоды на территории Украины. Это подтверждается успехами многих бизнесменов и увеличенными объемами поставок за рубеж. С другой стороны, компания предоставляет доступ к определенным данным о других субъектах бизнеса (с предварительного согласия этих субъектов).

Что дает EORI

Предприниматели, базирующиеся в ЕС, регистрируются в системе EORI таможенным органом или назначенным органом государства-члена, в котором они находятся (т. е. в польской системе не регистрируются предприниматели из других государств-членов). Предприниматели из стран, не входящих в ЕС, могут подать заявку на предоставление номера EORI таможенному органу или назначенному органу одной из стран-членов перед таможенными операциями, запланированными на территории ЕС.