16:46

Сейчас существует большое количество компаний, предоставляющих гражданам финансовые услуги

Самый простой пункт приёма платежей, оказывается вполне прибыльным делом за счёт процента взимаемой комиссии. Среди всего многообразия рассмотрим компанию «Касса24» https://www.kassa24.kz/.

Деятельность компании

Сам бренд «Касса24» появился на территории Казахстана 11 лет назад, всё начиналось с нескольких платёжных терминалов. Сейчас же компания сумела дорасти до многофункциональной системы по принятию электронных платежей. Данной системой пользуются многие граждане Казахстана, во многом это связанно с продолжительным сроком существования и качеством предоставляемых услуг.

Согласно подсчётам на территории Казахстана располагается более 19000 пунктов приёма платежей. Электронными кошельками пользуются свыше 7 миллионов человек. Около 1500 поставщиков используют данную систему для сбора денежных средств.

Выполнение каких задачи ставит перед собой команда компании?

Перечислим некоторые задачи:

- Сохранить лидирующие позиции среди других сетей по приёму платежей.

- Расширить круг партнёров для развития собственной инфраструктуры.

- Способствовать укреплению бренда, как одного из самых надёжных среди конкурентов.

Приведённые задачи говорят о стремлении команды бренда постоянно развиваться и совершенствовать, предоставляемые пользователям услуги.

Официальный сайт бренда

О степени заинтересованности компании в расширении своей базы постоянных клиентов говорит её официальный сайт. Зайдя на сайт компании «Касса24» можно с уверенностью сказать, что бренд заботится об удобстве использования сервиса клиентами.

На сайте присутствует круглосуточная техническая поддержка. Поэтому клиент может сразу же получить помощь в случае затруднения в оплате, например, мобильной связи. В специальном разделе «Услуги компании» представлен полный перечень всех необходимых услуг, которые могут пригодиться клиенту. От оплату коммунальных услуг до записи к врачу всё представлено в одном разделе.

А раздел «Конкурсы и акции» поможет оставаться в курсе выгодных предложений от самого бренда и его партнёров. Для того, чтобы ничего не упустить можно подписаться на новостную рассылку сайта.

Заключение

«Касса24» относится к числу постоянно развивающихся компаний, которые в первую очередь ориентированы на потребности своих клиентов.