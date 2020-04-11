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Обзор компании "Касса24"

16:46 11.04.2020

Сейчас существует большое количество компаний, предоставляющих гражданам финансовые услуги 

Самый простой пункт приёма платежей, оказывается вполне прибыльным делом за счёт процента взимаемой комиссии. Среди всего многообразия рассмотрим компанию «Касса24» https://www.kassa24.kz/.

Деятельность компании

Сам бренд «Касса24» появился на территории Казахстана 11 лет назад, всё начиналось с нескольких платёжных терминалов. Сейчас же компания сумела дорасти до многофункциональной системы по принятию электронных платежей. Данной системой пользуются многие граждане Казахстана, во многом это связанно с продолжительным сроком существования и качеством предоставляемых услуг.

Согласно подсчётам на территории Казахстана располагается более 19000 пунктов приёма платежей. Электронными кошельками пользуются свыше 7 миллионов человек. Около 1500 поставщиков используют данную систему для сбора денежных средств.

Выполнение каких задачи ставит перед собой команда компании?

Перечислим некоторые задачи:

- Сохранить лидирующие позиции среди других сетей по приёму платежей.

- Расширить круг партнёров для развития собственной инфраструктуры.

- Способствовать укреплению бренда, как одного из самых надёжных среди конкурентов.

Приведённые задачи говорят о стремлении команды бренда постоянно развиваться и совершенствовать, предоставляемые пользователям услуги.

Официальный сайт бренда

О степени заинтересованности компании в расширении своей базы постоянных клиентов говорит её официальный сайт. Зайдя на сайт компании «Касса24» можно с уверенностью сказать, что бренд заботится об удобстве использования сервиса клиентами.

На сайте присутствует круглосуточная техническая поддержка. Поэтому клиент может сразу же получить помощь в случае затруднения в оплате, например, мобильной связи. В специальном разделе «Услуги компании» представлен полный перечень всех необходимых услуг, которые могут пригодиться клиенту. От оплату коммунальных услуг до записи к врачу всё представлено в одном разделе.

А раздел «Конкурсы и акции» поможет оставаться в курсе выгодных предложений от самого бренда и его партнёров. Для того, чтобы ничего не упустить можно подписаться на новостную рассылку сайта.

Заключение

«Касса24» относится к числу постоянно развивающихся компаний, которые в первую очередь ориентированы на потребности своих клиентов.

Темы: Экономика
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