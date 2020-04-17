Светлана Радионова посетила Смоленскую ТЭЦ-2

Смоленская ТЭЦ-2 построена в 1973 году, на сегодняшний день она является основным поставщиком тепловой энергии для города

Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна осуществила рабочий визит в Смоленскую область, где совместно с губернатором Алексеем Островским обсудила модернизацию станции ТЭЦ-2, а также перспективы развития сотрудничества ведомства с центральными предприятиями региона.

Светлана Геннадьевна Радионова

В декабре 2018 года Светлана Геннадьевна вступила в должность главы Росприроднадзора. Одна из задач, которые Светлана Радионова поставила на ближайшие годы, — развивать сотрудничество ведомства с активными россиянами, представителями глав регионов и руководителями промышленных предприятий для совместной работы по улучшению экологической ситуации в России.

Радионова Светлана часто ездит в рабочие командировки, где лично осуществляет проверку предприятий в регионах, контролирует соблюдение экологических норм и общается с журналистами.

Вопросы экологии в Смоленском регионе

11 марта Светлана Геннадьевна приехала в Смоленскую область с рабочим визитом. Там она проверила производство станции ТЭЦ-2, входящей в состав ПАО «Квадра» — «Смоленская генерация». Напомним, что год назад Росприроднадзор и организация «Квадра» подписали договор о сотрудничестве.

Кроме того, Радионова совместно с губернатором Смоленской области Алексеем Островским провели совещание, где обсудили проблемы природоохранной деятельности. На заседании присутствовали представители ПАО «Квадра», а также руководители промышленных предприятий региона.

Светлана Радионова обратила внимание присутствующих, что вопросы экологии и охраны окружающей среды являются одними из наиболее важных для региональной политики, ведь они напрямую связаны со здоровьем граждан и экономическим развитием всей страны.

В прошлом году благодаря проекту «Чистая страна» удалось ликвидировать предприятие «Еврогласс», приносящее существенный вред природе. Такие меры позволили улучшить экологическую обстановку в Руднянском районе Смоленской области, очистить два гектара производственной территории, а также улучшить качество жизни для более чем 20 тысяч жителей.

ТЭЦ-2

Смоленская ТЭЦ-2 построена в 1973 году, на сегодняшний день она является основным поставщиком тепловой энергии для города.

Установленная электрическая мощность станции составляет 275 МВт, тепловая мощность — 774 МВт.

Светлана Геннадьевна Радионова отметила, что предприятие ТЭЦ-2 вошло в программу по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций. Работы, которые предстоит провести на объекте, оцениваются более чем в пять миллиардов рублей. По словам Светланы Радионовой, модернизация станции позволит снизить объем загрязнений от предприятия и улучшить экологическую обстановку в Смоленском регионе.

Работы планируется начать в 2024 году. За год будут заменены два турбоагрегата, что позволит увеличить мощность предприятия на 16% и снизить объем загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу на 8%.