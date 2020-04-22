Почему арендный бизнес выгоден

19:05

Если сравнивать с другими инвестициями, то арендный бизнес самый окупаемый и востребованный

Многие компании не желают вкладываться в покупку недвижимости для своего проекта. Удобнее найти в ЦАО помещение и купить арендный бизнес в Москве с арендатором. Подобные сделки совершаются регулярно, ведь выгода чувствуется с двух сторон. Владелец получает регулярный доход, который расписан на длительное время. Бизнесмен берет готовое помещение под бизнес, что приводит к снижению единовременного вложения.

Спрос на подобные услуги растет постоянно. Особенно это касается земельных участков и нежилых построек. Последние подразумевают под собой офис, индустриальные и складские строения. В дело подходят организации особой специфики - церкви, больницы, детские сады, школы и т.д.

Мы говорили выше, что в данный момент спрос только растет, поэтому предложений на рынке много. Чтобы не потерпеть убытки, надо очень внимательно относиться к выбору партнера. Это касается двух сторон. Хорошо, когда компания имеет хорошую репутацию и долголетнюю практику. Тогда есть надежда, что ее прибыльное дело будет развиваться и приносить всем доход.

С стороны тех, кто собирается купить объект, стоит задуматься над окупаемостью, месторасположению и конфигурацией недвижимости. Немаловажно учитывать вопрос, в какой валюте будет проводиться расчет, сколько имеется участников, на какой срок подписывается договор. Подобные вопросы помогут заранее дать ответы по продвижению и развитию своего проекта.

Преимущества сделки

Если сравнивать с покупкой пустого торгового сооружения, то арендный бизнес подразумевает отношение с арендатором, который арендует коммерческое помещение. Чтобы все пункты сделки были выгодны двум партнерам, контракт заключается на долгий срок. Еще один плюс данного сотрудничества - ежегодная индексация платежей, составляющих 5-10%. Это доказывает, что приобретение недвижимости, которую уже сдают, более надежно и безопасно, чем купить пустое помещение, требующее вложений. Еще неизвестно, получится такой офис кому-то сдать или нет.

Актив будет ликвидным всегда, и будет окупаться-продаваться на постоянной основе, если сразу обратить внимание на локацию сооружения. Очень важно выбирать подходящие места. Для магазинов, салонов и бутиков лучше базироваться в центре. Для кабинетов, которые не принимают большое количество покупателей, можно подбирать помещение в спальных районах.

Если сравнивать с другими инвестициями, то арендный бизнес самый окупаемый и востребованный. На хорошее помещение всегда найдется клиент. Если вы решаете инвестировать деньги в прибыльное дело, то оно сулит вам значительную доходность. Срок окупаемости гораздо меньше, если сравнивать с прибылью на жилые недвижимости. Коммерческое предложение полностью окупается за 7-10 лет, а жилье имеет показатели в два раза выше.

Начинать любое дело нужно осознанно, взвешивая каждое решение.