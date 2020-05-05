Бизнес на разведении шиншилл

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Если вы любите работать с животными, то вот вам отличная идея для своего дела – разведение шиншилл как бизнес в домашних условиях

Вы вполне можете открыть свою мини-ферму и заниматься там шиншилловодством, а ниже вы можете подробнее узнать, как выбирать племенных животных, какое оборудование использовать и как реализовывать продукцию.

Общие аспекты

Разведение шиншилл – это, в первую очередь, производство меха. По своим уникальным характеристикам он в разы лучше норки, соболя, песца или кролика.

Основное преимущество шиншилловодства в том, что оно начало развиваться совсем недавно, при этом спрос на продукцию достаточно высок, потому бизнес вполне может быть успешным.

Следует отметить, что подавляющая часть меха шиншиллы – это импорт. Предлагая ателье и магазинам свою продукцию высокого качества по более низкой цене при явном отсутствии конкуренции на месте, вы сможете окупить вложения практически моментально.

Если говорить о рентабельности бизнеса, то на лицо низкая себестоимость при максимально быстрой реализации продукции. В частности, чтобы вырастить одного самца, потребуется 20 — 30 рублей, а через 2 месяца такой зверек уже будет стоить от 3 000 до 15 000 рублей.

Первоначально вам потребуется помещение под производство, клеточные батареи, племенной материал. При этом каких-то специфических знаний не нужно. Освоить дело может абсолютный новичок. Чтобы начать разводить любых животных, необходимо познакомиться с ними и разузнать особенности их характера, поведения, а также физиологические аспекты жизнедеятельности.

С этой задачей можно справиться, посетив одно из племенных хозяйств по выращиванию определенных видов животных. Здесь опытный заводчик ответит на все интересующие вас вопросы и сможет открыть некоторые секреты.

Шиншиллы — неприхотливые создания, поэтому не потребуют больших вложений или чрезмерных физических стараний. Сожительство с ними практически не доставляет дискомфорта человеку, потому что от них не исходит неприятный запах. Эти звери очень чистоплотные и аккуратные в своем поведении.

Шиншиллы – животные, которые употребляют пищу растительного происхождения. Они могут жить в квартирах или на приусадебном участке. Условием комфортного содержания можно считать только наличие отопительных приборов в помещении.

Организационно-правовые аспекты дела

На начальном этапе эти аспекты полностью отсутствуют. Вам необязательно тут же регистрировать ИП, вы можете оформить только личное подсобное хозяйство (так называемое ЛПХ), которое не облагается налогами (если владения сельхозназначения не больше 2х га).

Таким образом, вы можете попробовать вырастить шиншилл, не начиная фактического бизнеса. Это сократит расходы на первоначальном этапе. Когда же вы выведете свою ферму на новый уровень достаточно производства, то можно уже регистрировать ИП.

При регистрации выбирайте особый режим налогообложения – ЕСХН, при котором налоговая ставка составит 6%.

Очень приятный бонус в шиншилловодстве – это отсутствие дополнительных разрешений и лицензий на разведение зверьков и реализацию меха.

Тонкости разведения зверьков

Для создания фермы вам понадобятся: клетки, бункерские кормушки, корм, автопоилки, купалки, поддержание моциона, кондиционер, конвектор, освещение.

Шиншиллы не требовательны, им подойдет обычное освещение лампами, электрическое отопление в зимнее время и бытовой кондиционер — в летнее. При этом клетки должны быть лучшего качества, ведь от них будет зависеть и качество меха.

Требования к клеткам

1. Площадь поставки — до 0,3м на одного зверька. В среднем, на 18м разместятся 6 рядов клеток в 3 ряда.

2. Подача корма и воды должна реализовываться через бункерские автопоилки и кормушки.

3. Обязательно должна быть песочная ванна, которая позволит поддерживать мех зверька в чистоте.

4. У клеток должен быть выдержан строгий размер по высоте – до 45 см. Если клетка будет слишком низкая, шиншилла может травмировать себя.

5. Стенки и пол клетки делают из оцинкованной сетки.

6. У каждой клетки должен быть поддон с опилками, который нужно чистить как минимум 1 раз в неделю.

7. Элементы клетки не должны быть выполнены из дерева, иначе за считанные дни от этих элементов ничего не останется.

Выбор помещения

1. Шиншиллы будут хорошо расти при температуре 20°C тепла, влажность воздуха при этом составляет 60%. Не рекомендуется использовать дневное освещение с прямым попаданием солнечных лучей.

2. Помещение желательно размещать подальше от других зданий, чтобы не создавать дополнительный стресс зверькам.

Покупка племенного молодняка

Несмотря на дороговизну молодых самцов, затраты на них хорошо окупаются, ведь их репродуктивная функция сохраняется на протяжении 15 лет.

Выбор племенного молодняка – наиболее важный аспект бизнеса. От этого зависит и качество меха, так что учитывайте, что существует более 12-ти мутаций окраски зверьков и 10 еще комбинированных форм окраски.

Классическим вариантом молодняка считается стандартный окрас, который называют «черным вельветом». Это лучший и наиболее востребованный окрас.

Старайтесь обращаться только к заводчикам, у которых в хозяйстве не меньше 500 особей. Именно такие проводят постоянные работы по улучшению генофонда зверьков.

Если вы – новичок в этом деле, то рекомендуется приобрести 10 самок и 2х самцов. Этого вполне хватит для старта, чтобы получить 50 особей. За календарный год такая партия даст как минимум 70 особей.

Кормление зверьков

1. Рацион шиншилл должен состоять из сушеных фруктов, овощей, вяленой зелени, рыбной муки.

2. Грубый корм (сено, ветки) подают в ограниченном количестве, чтобы не загрязнялся мех.

3. В клетках всегда должны находиться деревянные чурбачки без древесины дубильных веществ. Это нужно, чтобы стачивать передние резцы у особей.

Размножение зверьков

У шиншилл особенное размножение. Самки способны за один год приносить 3 помета минимум, в каждом будет от 1 до 4 щенят.

Половозрелость у особей наступает в 5 месяцев, но специалисты не рекомендуют случать зверьков до 10-ти месяцев.

Взрослые особи можно рассаживать по клеткам и моногамно, и полигамно (небольшими семьями), но в первом случае достигается более ценное потомство. Конечно, при условии, если сама по себе пара отличается породистостью и продуктивностью. В остальных же случаях можно создавать полигамные комбинации – один продуктивный самец и 4 самки.

В период беременности и щенения самца отсаживают от самок, которые становятся более агрессивными. Как минимум – делают между самцом и самками перегородку.

Что вам пригодится:

• нельзя спаривать шиншилл, находящихся в родственных связях;

• ловить шиншиллу нужно за ухо или хвост;

• требуется дезинфицировать помещение и клетки раз в 6 месяцев;

• в возрасте 3 месяца зверьку отводится своя клетка.

Сбыт продукции

Сейчас рынок все еще смещен в сторону реализации самих зверьков, чем меха. Именно поэтому можно действовать в нескольких направлениях.

1. Вы можете реализовывать живой товар – выбракованных животных. Так называемая выбраковка бывает всегда, независимо от объемов. Их можно сбывать на птичьих рынках, в зоомагазины или на руки по объявлениям. Стоит отметить, что выбракованные зверьки – это не больные или слабые, а именно те особи, которые не подходят по каким-либо причинам на роль получения наиболее ценного меха.

2. Реализация племенных особей. Такие будут стоить очень дорого. Вы можете продавать излишки или целенаправленно заниматься производством именно племенных животных. Ваша основная клиентская база в этом случае – шиншилловоды.

3. Продажа меха. Его можно сбывать в меховых ателье и на аукционах.

Доходы

Если производить в год 300 особей при средней цене за шкурку или зверька в 5 000 рублей, выручка составит около 1 500 000 рублей. В строке расходов (кроме первоначальных вложений) отмечаем корм и электричество, на что в среднем уходит 42 000 в год. Таким образом, прибыль составит 1 458 000 рублей.

Итак, это все, что вам нужно знать про разведение шиншилл как бизнес в домашних условиях. Как видите, ничего сложного, если узнать на собственном опыте основные повадки зверьков. И если вам удастся найти выгодные предложения по сбыту, то дело пойдет очень быстро.

Фото с сайта pixabay.com

