Что из себя представляет займ под залог птс автомобиля?

22:52

Где и на каких условях выгодно взять ссуду под залог авто

Что такое займы под залог птс автомобиля

Займы под залог птс автомобиля это честные и быстрые займы денежных средств без скрытых комиссий и подводных камней в самые быстрые сроки. Для их получения даже не нужно предоставлять справку о доходах и подтверждение с места работы о трудоустройстве заемщика. Достаточно быть гражданином РФ и владельцем транспортного средства.

Нужно ли передавать машину заемщику для получения денег

При оформлении займов под залог авто остается в распоряжении заемщика на все время действия договора.

Какой размер процента займа

Заемщик берет за пользование деньгами маленький процент. В среднем процент за пользование составляет 0,07% в день.

На какой срок выдают займ

Займы можно получить на срок от 1-го до 3-х лет. При этом возможно досрочное погашение ссуды без штрафных санкций.

Какие документы необходимы для оформления займа

Оформить займы под залог авто могут только совершеннолетние граждане РФ. Для получения денег заемщику достаточно предоставить следующие документы:

1. Паспорт, подтверждающий личность заемщика.

2. Паспорт автомобиля.

3. Свидетельство регистрации.

Как быстро можно получить деньги

Заявка на выдачу займа под залог птс автомобиля рассматривается в очень сжатые сроки. Уже через 15 минут заемщик может получить наличные денежные средства. Максимальное время осуществления сделки составляет 1 час.

Какие преимущества получения займа по ПТС автомобиля

Главное преимущество займа по птс – это отсутствие необходимости переоформления машины, при этом в птс транспорта никакие записи о займе не вносятся, а машина остается у хозяина.

Плюсы займа по птс:

- в качестве залога принимаются любой вид транспорта;

- не имеет значение кредитная история заемщика;

- можно получить денег на сумму до 90% стоимости автомобиля;

- займы можно оформить даже на старые автомобили;

- отсутствие дополнительных комиссий и платежей при оформлении сделки;

- условия сделки можно обсудить дистанционно;

- для получения денег не нужно посещать офис, менеджеры приезжают в назначенное место.

Где выгодно взять ссуду под залог авто

Сегодня без рисков и скрытых комиссий взять любые деньги под залог птс транспорта предлагают различные организации, их детальное описание на сайте. Тут можно найти все подробности об оформлении сделок подобного рода и отзывы реальных клиентов, которые уже воспользовались предложениями займа.



