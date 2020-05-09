Бизнес в Великобритании «под ключ»: как открыть компанию в Англии без лишних вопросов

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Все больше наших соотечественников начинают вести свой бизнес за рубежом

Процесс не могут остановить ни охлаждение отношений между Россией и западными странами, ни обмен экономическими санкциями. Всему этому есть логичное объяснение. Ведь, как правило, наш предприниматель дышит свободнее за границей: здесь нет чиновничьей коррупции, государство почти не вмешивается в работу малого и среднего бизнеса, регламентирующие вашу деятельность законы прозрачны, а суды независимы. Добавим сюда более высокую платежеспособность европейцев и рецепт успешного бизнес-проекта почти готов.

Вы можете открыть представительство своей компании, основать новую фирму или купить готовый бизнес в Евросоюзе, в Великобритании или в одной из карибских юрисдикций, как будто специально приспособленных для офшорного предпринимательства. Какой бы вариант не был выбран, у лондонской юридической компании Imperial & Legal найдется для вас оптимальное решение.

Открытие представительства в Англии

Английская экономика отличается завидной стабильностью и из года в год показывает рост, поэтому Соединенное Королевство считается одной из наиболее привлекательных стран для инвестиций. Уникальное географическое положение и развитая инфраструктура делают Британские острова одновременно и местом с безграничными возможностями для бизнеса, и местом притяжения предприимчивых людей со всего света. Правительство Великобритании всячески поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, поэтому процедура регистрации компании здесь максимально упрощена.

Специалисты Imperial & Legal помогут вам в сжатые сроки зарегистрировать свой бизнес в Британии и не оставят вас без помощи на первое время. Для этого в компании разработали стразу три пакета предложений:

«Базовый», в рамках которого вам помогают регистрировать фирму, предоставляют юридический адрес и услуги компании-секретаря для решения административных вопросов в течение 1 года. «Базовый Плюс», включает в себя все услуги предыдущего пакета, к которым добавляется почтовый адрес, стационарный телефонный номер, работа со входящей корреспонденцией, услуги секретаря и даже предоставление помещения для переговоров, если у вас будет такая необходимость.

Первые два пакета предполагают, что клиент или обладает достаточной самостоятельностью и знаниями, чтобы решать все остальные вопросы своего бизнеса, или открывает «спящую» компанию, пока не ведущую деятельность и не требующую активного вмешательства владельцев.

Пакет «Imperial» в настоящий момент является наиболее интересным предложением для компаний, потому что помимо опций предыдущих пакетов предусматривает помощь в открытии счета в британском или европейском банке. Также сюда входит визовая поддержка и консультации по ведению бизнеса. Вопросы нетривиальные, так как иммиграционное законодательство после брексита будет претерпевать одну перемену за другой, а совет опытного юриста в бизнесе позволяет в полной мере воспользоваться всеми возможностями и льготами британской налоговой системы.

Покупка готового бизнеса в Соединенном Королевстве

А что, если у вас нет никакого желания тратить время и нервы на регистрацию новой компании, терпеливо тратить немалые средства на освоение новой ниши или волком вгрызаться в уже существующие рынки сбыта, отвоевывая в конкурентной борьбе место под солнцем?

Тогда вам подойдет покупка уже существующего бизнеса. При грамотном подходе вы будете владеть готовым бизнес-проектом с рабочей маркетинговой стратегией, хорошим продуктом и армией преданных клиентов и поставщиков. Либо, наоборот, найдите недорогую компанию с блестящими перспективами, но в настоящий момент задыхающуюся от недостатка оборотных средств и «кассовых разрывов». Такие фирмы после денежной подпитки нередко показывают рост, недоступный давно существующим и успешным предприятиям.

Существует 2 способа приобретения бизнеса:

Когда вы покупаете непосредственно само предприятие, со всеми активами и имуществом; Когда вы приобретаете контрольный пакет акций, выпущенных компанией. Тогда бизнес остается в ведении компании-собственника, но частично или полностью меняется руководство предприятия и состав его акционеров.

И в первом, и во втором случае вам понадобится грамотное юридическое сопровождение всех этапов будущей сделки: подбор подходящих предложений, сбор всей необходимой информации о компании, проверка договора купли-продажи и своевременная уплата всех сопутствующих сборов и налогов.

Юристы компании Imperial & Legal в зависимости от способа приобретения бизнеса и суммы сделки помогут вам подобрать соответствующий иммиграционный статус для переезда в Англию.

Создание офшорной компании

Основная задача, которую решают с помощью офшорных компаний, связана с оптимизацией налогов и упрощением обязательной отчетности. Если фирма не ведет дела по месту своей регистрации, фискальная нагрузка будет сведена к минимуму, так как в большинстве офшорных зон ставка налога на зарубежные доходы или равна нулю, или ничтожно мала.

Благодаря грамотно структурированной офшорной компании вы также абсолютно легально сможете:

обеспечить конфиденциальность и безопасность для вашей собственности и денежных средств;

с меньшими дополнительными расходами покупать и продавать недвижимость;

иметь доступ к более совершенным и понятным банковской и правовой системам.

Лондонская компания Imperial & Legal окажет содействие в регистрации офшорной компании именно в той юрисдикции, чьи условия наилучшим образом подойдут применительно к вашим обстоятельствам. К счастью, уходят те времена, когда слово «офшор» вызывало у людей негатив. Сейчас это просто легитимный способ получить налоговые льготы и свести к минимуму расходы на ведение бизнеса.

Уникальные предложения для будущих британских предпринимателей

Услуги бухгалтеров

Как правило, юридические компании не занимаются решением вопросов, связанных с бухгалтерией и финансовой отчетностью. Однако в Imperial & Legal практикуют комплексный подход. Работая с налоговым и корпоративным законодательством Великобритании, квалифицированные специалисты этой компании расширили рамки предоставляемых клиентам услуг, чтобы сразу весь перечень вопросов, связанных с ведением бизнеса на острове, можно было решить в одной юридической компании.

Поэтому, если вам нужно составить финансовый отчет для британской Регистрационной палаты, налоговую декларацию для Налоговой службы, смело обращайтесь в Imperial & Legal. Профессиональные бухгалтеры также помогут вам посчитать заработную плату и зарегистрироваться в системе PAYE, составят отчет по НДС и, в случае необходимости, помогут провести аудит.

Написание бизнес-плана

Финансовые консультанты компании Imperial & Legal помогут вам составить хороший бизнес-план, написанный в полном соответствии с принятыми в Британии стандартами и на грамотном английском языке. Такой документ необходим новым и уже существующим компаниям, его используют для открытия корпоративного счета и получения кредитов в британских банках, кроме того бизнес-план вам понадобится в качестве дополнительного аргумента для получения виз Стартап, Новатора и Единственного представителя зарубежной компании.

На этом перечень услуг, оказываемых в Imperial & Legal начинающим зарубежным бизнесменам, далеко не заканчивается. И даже если вы разбираетесь во всех тонкостях островного и корпоративного права Соединенного Королевства, вам все равно понадобится качественный устный и письменный перевод на английский язык, а также апостилирование документов, что вот уже 10 лет подряд делают дипломированные переводчики этой замечательной компании.