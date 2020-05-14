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Регистрация ИП: что нужно для постановки на учет?

10:11 14.05.2020

Регистрацию ИП осуществляют налоговые органы в соответствии с требованиями действующего законодательства

Для того, чтобы получить возможность заниматься предпринимательской деятельностью на законных основаниях, необходимо получить статус индивидуального предпринимателя (ИП). Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в специализированную компанию. Для начинающих предпринимателей более предпочтительным считается второй вариант: в этом случае не придется разбираться во всех тонкостях законодательства, заниматься подготовкой документов и взаимодействовать с налоговой.

Порядок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя


Итак, регистрацию ИП осуществляют налоговые органы в соответствии с требованиями действующего законодательства. Документы от будущего предпринимателя принимаются или налоговой инспекцией, или МФЦ. Но, прежде чем обратиться с пакетом документов для постановки на учет, необходимо выполнить следующие действия:

- выбрать вид деятельности и определиться с кодом ОКВЭД;

- найти налоговую инспекцию, в которую надлежит подать документы;

- определиться с системой налогообложения.

Только после этого можно приступать к подготовке документации. Нужно обратить внимание, что процесс сбора пакета документов и непосредственно регистрация требуют не только достаточно большого количества времени, но и специальных знаний. Как показывает практика, любая ошибка способна привести к значительному затягиванию процедуры. Кроме того, многие предприниматели испытывают сложности с выбором системы налогообложения и подбором кодов ОКВЭД. При этом, именно от того, какое сочетание выбрано, в существенной степени зависит прибыльность предпринимательской деятельности.

По времени процесс регистрации занимает около недели. Ускорить процедуру позволяет обращение за помощью в специализированную компанию: профессиональное сопровождение процесса регистрации позволяет получить статус ИП в сжатые сроки. При этом стоимость услуг находится на доступном уровне (получить информацию о стоимости регистрации можно по ссылке https://ur-konsalting.ru/uslugi/registracija/registracija-ip.html). Также заявителю нужно оплатить пошлину.

Что необходимо сделать после регистрации?


На получении свидетельства о постановке на учет процедура регистрации не заканчивается. Для завершения этого процесса нужно стать на учет в ПФР и ФСС (если нанимать персонал не планируется, регистрация произойдет автоматически). Также потребуется открыть счет в банке и обеспечить ведение бухгалтерии и налогового учета. Сделать это нужно сразу же после получения статуса: то, насколько грамотно налажен бухгалтерский и налоговый учет, влияет на успешность бизнеса.

Темы: Экономика
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