Правительство РФ подготовило трехэтапный план восстановления экономики

17:33

Кабинет министров России презентовал проект восстановления национальной экономики и доходов россиян после пандемии коронавируса. С подготовленным планом ознакомился «Интерфакс».

Документ подготовлен на период до конца 2021 года. Реализовать его власти намерены в три шага.

Первый этап («стадия адаптации») рассчитан на конец II квартала — III квартал 2020 года. Его главная цель — предотвратить углубление рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в самых пострадавших сферах экономики. Согласно плану, порядка 70% регионов к концу этапа находятся на уровне не выше 2 этапа открытия экономики согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Следующий шаг называется «стадией восстановления». Он рассчитан на IV квартал 2020 года — II квартал 2021-го. Его итогом должен стать восстановительный рост российской экономики, а также выход на вектор устойчивого роста. К его завершению не более 20% регионов находятся на уровне 3 этапа открытия экономики.

Наконец, последний этап называется «активный рост», рассчитанный на III-IV кварталы 2021 года. Основная задача в этот период – обеспечить активный экономический рост и приблизиться к государственной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых. Ожидается, что к этому моменту все экономические ограничения, введенные из-за COVID-19, будут отменены.

Согласно разработанному документу, к концу 2021-го реальные доходы россиян должны демонстрировать «устойчивый рост». В то же время уровень безработицы не должен превышать 5%, также предполагается рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.