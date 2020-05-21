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Онлайн конструктор резюме Antras.ru

13:28 21.05.2020

Резюме – это документ, дающий представление о кандидате на ту или иную должность 

Информация в листе должна быть полной, актуальной, раскрывающей преимущества соискателя. От грамотного и последовательного составления зависит будущий результат.

Важность резюме

 

Для написания бумаги не существует строгих рамок, но есть негласные правила. Требуется последовательно и четко описать:

  • профессиональные навыки;
  • особенности;
  • образование;
  • контактную информацию;
  • достижения.

Необходимо соблюдать деловой тон, не выходя за определенные рамки. Грамотность, отсутствие грамматических, стилистических, пунктуационных ошибок также будут свидетельствовать в пользу кандидата.

Прошли времена, когда резюме составлялись на бумаге. Цифровые технологии позволяют писать документы онлайн. Для грамотного составления текста можно использовать конструктор резюме Antras с расширенными возможностями.

Ресурс позволяет создать резюме в 3 шага. Онлайн версия предлагает готовую форму, в которую заносятся необходимые данные. Затем можно посмотреть результат, внести исправления, добавить недостающие сведения. После проверки готовое резюме скачивается и отправляется работодателю.

Преимущества

 

Простота и скорость заполнения анкетных данных экономят время, силы и нервы. Соискателю не приходится читать бесчисленные советы и бесконечные рекомендации, которые подчас противоречат друг другу. Вместо этого в готовую форму вписываются актуальные данные и необходимые сведения.

Онлайн конструктор резюме Antras предлагает уже готовые тексты для различных профессий. Их можно изучить и скорректировать под собственные данные. Это значительно упростит процесс составления и даст нужный импульс в правильном направлении. Стройность, грамотность, четкость изложения:

  • определяют структуру документа;
  • создают позитивное мнение о соискателе;
  • повышают шансы на положительный результат.

Составленные документы хранятся на сайте месяц. В течение этого срока кандидат может вносить правки, скачивать, дополнять текст.

Для пользования сервисом не требуется регистрация. Существует версия для мобильных устройств. Соискатель в любой момент может дополнить анкету либо отправить по новому адресу.

Составление резюме является первым шагом и определяющим моментом в поиске работы. Онлайн версия упрощает процесс написания, экономит время и силы.

Темы: Экономика
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