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Как проверить репутацию

13:05 26.05.2020
Фото с сайта pixabay.com

Когда мы выбираем за кого голосовать или с кем сотрудничать, важно знать, что за человек стоит за именем и публичным образом 

Для этого перед любым выбором полезно провести небольшое исследование, которое поможет более объективно оценить, стоит ли доверять тому или иному человеку.

Партнеры и подрядчики

Предприниматели сталкиваются с ненадежными партнерами и подрядчикам обычно потому, что перед началом сотрудничества не убедились в их добросовестности. Вот несколько критериев, которые помогут определить, насколько удачным будет сотрудничество.

  • Партнер держит слово и соблюдает договоренности на этапе переговоров. Он вовремя отвечает на сообщения и письма, присылает информацию, которую обещал, не опаздывает на встречи. Если партнер сначала соглашается на определенные условия, а потом меняет свое мнение, это может стать тревожным сигналом.
  • Партнер может подтвердить свою квалификацию. Он демонстрирует компетенции и знания на переговорах, с удовольствием делится ими. Может предъявить документы по проекту, реквизиты компании.
  • Подрядчик или партнер не стесняется давать контакты заказчиков, которые могли бы его порекомендовать или дать отзыв. Хорошо, если это известные игроки и их больше, чем 2.
  • Надежный партнер не пытается выглядеть лучше за счет критики конкурентов. Если вы спросили о преимуществах его компании, то он может спокойно перечислить свои сильные стороны, не унижения других игроков.
  • Он готов подписывать документы, которые необходимы для сотрудничества. Если вам предлагают обойтись без договора или оформить документы задним числом, стоит задуматься о причинах этого и отложить сотрудничество.
  • Надежный партнер не давит и не торопит. Когда у бизнесмена дела в порядке, он не будет подталкивать вас к подписанию договора.

Политики и общественные деятели

Если у вас вызывает сомнения, достоин ли политик вашего голоса на выборах, до того как голосовать потратьте время на изучение его репутации.

  • Поищите, что пишут о нем разные СМИ.
  • Просмотрите его странички в соцсетях: Facebook, VK, Twitter.
  • Используйте специализированные сайты, которые занимаются разоблачением недобросовестных чиновников. Например, перейдите по ссылке http://andrey-nazarov.renome.info/, чтобы посмотреть есть ли компромат на этого политика.

Используйте разные источники информации, чтобы совершать выбор осознанно.

Темы: Экономика
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