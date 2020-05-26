Как проверить репутацию

13:05

Когда мы выбираем за кого голосовать или с кем сотрудничать, важно знать, что за человек стоит за именем и публичным образом

Для этого перед любым выбором полезно провести небольшое исследование, которое поможет более объективно оценить, стоит ли доверять тому или иному человеку.

Партнеры и подрядчики

Предприниматели сталкиваются с ненадежными партнерами и подрядчикам обычно потому, что перед началом сотрудничества не убедились в их добросовестности. Вот несколько критериев, которые помогут определить, насколько удачным будет сотрудничество.

Партнер держит слово и соблюдает договоренности на этапе переговоров. Он вовремя отвечает на сообщения и письма, присылает информацию, которую обещал, не опаздывает на встречи. Если партнер сначала соглашается на определенные условия, а потом меняет свое мнение, это может стать тревожным сигналом.

Партнер может подтвердить свою квалификацию. Он демонстрирует компетенции и знания на переговорах, с удовольствием делится ими. Может предъявить документы по проекту, реквизиты компании.

Подрядчик или партнер не стесняется давать контакты заказчиков, которые могли бы его порекомендовать или дать отзыв. Хорошо, если это известные игроки и их больше, чем 2.

Надежный партнер не пытается выглядеть лучше за счет критики конкурентов. Если вы спросили о преимуществах его компании, то он может спокойно перечислить свои сильные стороны, не унижения других игроков.

Он готов подписывать документы, которые необходимы для сотрудничества. Если вам предлагают обойтись без договора или оформить документы задним числом, стоит задуматься о причинах этого и отложить сотрудничество.

Надежный партнер не давит и не торопит. Когда у бизнесмена дела в порядке, он не будет подталкивать вас к подписанию договора.

Политики и общественные деятели

Если у вас вызывает сомнения, достоин ли политик вашего голоса на выборах, до того как голосовать потратьте время на изучение его репутации.

Поищите, что пишут о нем разные СМИ.

Просмотрите его странички в соцсетях: Facebook, VK, Twitter.

Используйте специализированные сайты, которые занимаются разоблачением недобросовестных чиновников. Например, перейдите по ссылке http://andrey-nazarov.renome.info/, чтобы посмотреть есть ли компромат на этого политика.

Используйте разные источники информации, чтобы совершать выбор осознанно.