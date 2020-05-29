Свое дело: надо ли открыть счет в банке?
Строго говоря, и сегодня индивидуальных предпринимателей не обязывают открыть счет в банке, поскольку уплата налогов возможна в наличной форме через специальные сервисы или со счета физического лица. Однако без расчетного счета могут возникать сложности при работе с партнерами — контрагентами и поставщиками.
Когда без счета никуда
Однозначно придется пользоваться услугами РКО, если вы оформили организацию. Индивидуальным предпринимателям также рекомендуется открыть счет в банке, если в ходе предпринимательской деятельности планируется:
- принимать платежи от клиентов с помощью банковских карт;
- сотрудничать с юридическими лицами и вести с ними взаимные расчеты;
- работать с крупными суммами наличных денег, когда требуется их учет, хранение, перемещение.
Особенно стоит отметить, что государство активно противодействует легализации преступных доходов и финансированию терроризма, выявляет и пресекает серые схемы движения денег (в рамках 115-ФЗ). Чем прозрачнее деятельность индивидуального предпринимателя или организации, тем спокойнее в итоге работать. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы открыть счет в банке и вести расчеты строго в рамках закона.
Готовим документы
Прежде чем открыть расчетный счет, кредитная организация должна удостовериться в законности вашей деятельности. Именно поэтому просто так, по По одному лишь заявлению, открыть счет в банке не получится, нужно предоставить документы.
Пакет документов на открытие счета может зависеть:
- от правовой формы, выбранной при регистрации бизнеса;
- от вида предпринимательской деятельности — требует она лицензии или нет;
- от способа оформления – самостоятельно или через представителя;
- от некоторых других факторов.
Перед тем как определить банк, в котором планируете открыть расчетный счет, необходимо обратиться к специалистам финансовой организации за консультацией и уточнить требования к документам.
Как выбрать подходящий банк
На самом деле, открыть счет в банке не самая сложная задача. Труднее выбрать надежную кредитную организацию, ведь ей предстоит стать вашим финансовым партнером на долгое время.
Приступая к выбору, обращайте внимание на следующее:
- рейтинги экспертов, мнения аналитиков, отчетность, размещенную кредитной организацией на сайте Банка России;
- удобные вам часы работы и расположение офисов;
- наличие дополнительных сервисов, например, возможности проверять контрагентов и поставщиков, получать бонусы по корпоративным картам и другие услуги помимо расчетно-кассового обслуживания;
- доступность дистанционных каналов — наличие приложения, интернет-банка для предпринимателей, возможность решать вопросы через контакт-центр, наличие в банке персональных менеджеров;
- стоимость расчетно-кассового обслуживания относительно набора услуг, которые в него входят.
К примеру, можно открыть счет в Банке ЗЕНИТ . Финансовая организация уже более 10 лети успешно развивает направление по работе с малым и средним бизнесом и предлагает различные варианты РКО.