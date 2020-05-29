Свое дело: надо ли открыть счет в банке?

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Еще несколько лет назад вести бизнес можно было без расчетного счета

Строго говоря, и сегодня индивидуальных предпринимателей не обязывают открыть счет в банке, поскольку уплата налогов возможна в наличной форме через специальные сервисы или со счета физического лица. Однако без расчетного счета могут возникать сложности при работе с партнерами — контрагентами и поставщиками.

Когда без счета никуда

Однозначно придется пользоваться услугами РКО, если вы оформили организацию. Индивидуальным предпринимателям также рекомендуется открыть счет в банке, если в ходе предпринимательской деятельности планируется:

принимать платежи от клиентов с помощью банковских карт;

сотрудничать с юридическими лицами и вести с ними взаимные расчеты;

работать с крупными суммами наличных денег, когда требуется их учет, хранение, перемещение.

Особенно стоит отметить, что государство активно противодействует легализации преступных доходов и финансированию терроризма, выявляет и пресекает серые схемы движения денег (в рамках 115-ФЗ). Чем прозрачнее деятельность индивидуального предпринимателя или организации, тем спокойнее в итоге работать. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы открыть счет в банке и вести расчеты строго в рамках закона.

Готовим документы

Прежде чем открыть расчетный счет, кредитная организация должна удостовериться в законности вашей деятельности. Именно поэтому просто так, по По одному лишь заявлению, открыть счет в банке не получится, нужно предоставить документы.

Пакет документов на открытие счета может зависеть:

от правовой формы, выбранной при регистрации бизнеса;

от вида предпринимательской деятельности — требует она лицензии или нет;

от способа оформления – самостоятельно или через представителя;

от некоторых других факторов.

Перед тем как определить банк, в котором планируете открыть расчетный счет, необходимо обратиться к специалистам финансовой организации за консультацией и уточнить требования к документам.

Как выбрать подходящий банк

На самом деле, открыть счет в банке не самая сложная задача. Труднее выбрать надежную кредитную организацию, ведь ей предстоит стать вашим финансовым партнером на долгое время.

Приступая к выбору, обращайте внимание на следующее:

рейтинги экспертов, мнения аналитиков, отчетность, размещенную кредитной организацией на сайте Банка России;

удобные вам часы работы и расположение офисов;

наличие дополнительных сервисов, например, возможности проверять контрагентов и поставщиков, получать бонусы по корпоративным картам и другие услуги помимо расчетно-кассового обслуживания;

доступность дистанционных каналов — наличие приложения, интернет-банка для предпринимателей, возможность решать вопросы через контакт-центр, наличие в банке персональных менеджеров;

стоимость расчетно-кассового обслуживания относительно набора услуг, которые в него входят.

К примеру, можно открыть счет в Банке ЗЕНИТ . Финансовая организация уже более 10 лети успешно развивает направление по работе с малым и средним бизнесом и предлагает различные варианты РКО.