Рынок криптовалют

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Получить заветную криптовалюту можно через процесс майнинга

Криптовалюта - это совершенное новое слово, вошедшее в привычный мир валютного сектора, однако именно этой валюте удалось прочно закрепиться в современных реалиях.

Что же такое криптовалюта и каковы ее преимущества?

Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты, которая в отличии от привычных денежных и драгоценных эквивалентов не имеет физического выражения. Официальная единица криптовалюты это "coin", что в переводе означает "монета". Особенностью денежной единицы является защита от подделки, в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. Одним из наиболее известных видов криптовалют является"биткойн", однако существует и множество других криптовалют, информацию о которых, а также курсы криптопвалют можно найти на специализированных порталах.

Главной особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора и контроля. Поэтому такие учреждения, как банки, налоговые, суды и другие государственные органы не имеют возможности воздействовать на транзакции участников криптовалютной платёжной системы. Это возможно, поскольку все данные с криптовалютными кошельками и транзакциями хранятся в блокчейне.

Блокчейн, в свою очередь, представляет собой построенную по определённым правилам непрерывную последовательность цепочки блоков, содержащих информацию.

Система построения баз данных блокчейн обладает следующими неспоримыми преимуществами:

Децентрализация (отсутствует единый сервер хранения данных);

(отсутствует единый сервер хранения данных); Полная прозрачность (участники могут отследить все транзакции, проходившие в системе);

(участники могут отследить все транзакции, проходившие в системе); Конфиденциальность (все данные хранятся в зашифрованном виде);

(все данные хранятся в зашифрованном виде); Надёжность.

Как получить криптовалюту?

Получить заветную криптовалюту можно через процесс майнинга.

Суть данного процесса майнинга заключается в генерировании сложной криптографической подписи для блока. Как только подпись будет сгенерирована, в системе появляется электронная монета (токен). Участники данного процесса и получают в награду биткойны или иные виды криптовалют.

Несомненно криптовалюта имеет ряд преимуществ перед привычными валютами, к тому же она прочно заняла нишу в мировой финансовой сфере несмотря на свою специфику. Криптовалюта – это нечто новое в современной экономике, однако эксперты прогнозируют и дальнейшее развитие виртуальной валюты в ближайшем будущем.