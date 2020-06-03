Правила оценки воздушного транспорта

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Оценка воздушного транспорта – услуга по определению стоимости воздушных агрегатов, а также их отдельных составляющих, например, двигателей

Согласно ГК РФ самолеты, которые подлежат обязательной госрегистрации, классифицируют как недвижимое имущество. Но, принимая во внимание технологические и конструктивные свойства воздушных судов, их проще рассматривать не как недвижимое имущество, а как особенный вид машин. В силу технологических нюансов к оценке предъявляются особенные условия.

Как осуществляется данная процедура

В большинстве случаев в процессе стандартной оценки определяется их рыночная стоимость. Но есть случаи, когда определяются другие показатели. Например, при оценке воздушного судна, находящегося в залоге, передача которого производится при ограниченности времени, оценивается не рыночная цена судна, а цена его ограниченной реализации. Исключение действует и при определении стоимости самолета, непригодного к дальнейшей эксплуатации. В этом случае в ЕОК принимается к оценке фактическая стоимость металлолома с вычетом всех убытков, которые предстоит понести компании на разборку данного судна.

Существует множество видов, типов и разновидностей оценки, поэтому порядок действий зависит от бухгалтерских стандартов, которые берутся за основу в данной организации. При этом важно следовать действующему законодательству страны.

Какие документы необходимы

Полный пакет документов для оценки зависит от конкретного судна. При стандартной оценке требуются:

название летательного аппарата с заводским и бортовым номерами;

название предприятия, которое изготовило данный самолет;

дата производства судна и его фактического ввода в эксплуатацию;

собственник самолета и документы, подтверждающие его право собственности;

если фактическим собственником авиационного судна является юридическое лицо, то необходимы данные о его балансовой стоимости;

даты и подробное описание всех пройденных ремонтов;

отчетный и остаточный ресурсы;

данные о нагрузках в ходе эксплуатации;

описание технических данных судна, от грузоподъемности до дальности полетов;

расходы, которые требуются на эксплуатацию данного судна;

описание условий хранения и данные об обслуживании самолета.

Полный перечень документов, необходимых для оценки, называет лицо, ответственное за процедуру, после изучения плана задания.