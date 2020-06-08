Удаленная работа: какие схемы используют аферисты для соискателей и в каких сферах не стоит ждать высокого заработка

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Удаленная работа стала пользоваться особой популярностью, особенно после введения карантина из-за эпидемии коронавируса

Она дает возможность создать свою обстановку и работать в парке, около моря захватив с собой ноутбук, а также больше времени уделить своей семье и не тратить время на дорогу. Впечатлившись такими заманчивыми перспективами, многие новички и опытные фрилансеры сталкиваются с разводом аферистов в интернете https://www.baxov.net/experts_think.

Какие существуют способы развода в сфере трудоустройства

Очень много мошеннических схем во время трудоустройства на работу можно увидеть в Сети. Чтобы не попасться на их удочку, стоит внимательно изучить эти разводки

«Работодатель» ищет наборщиков текста, которые должны набрать на ПК рукописный текст или расшифровать запись на диктофон. Таких вариантов существует очень много: сбор ручек на дому, сортировка деталей, упаковка сладостей и тд. Как правило, прежде, чем приступить к работе, соискатель должен оплатить страховочный взнос 50%, а некоторые люди, если оплата не прошла, 30% вносят повторно. Так, аферисты с каждого потенциального соискателя зарабатывают по 50-100 руб., которые в масштабе всей Сети вырастают до нескольких тыс. Соискатель проходит собеседование, на котором представители фирмы всячески стараются завлечь его, а затем предлагают оплатить программу. В данном случае они преследуют одну цель – выманить денежные средства. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить реквизиты фирмы. В последнее время аферисты стали использовать платные звонки или смс. Они публикуют на сайте по трудоустройству очень выгодные условия и предлагают потенциальным соискателям перезвонить на необычный номер компании. Если набрать его, то моментально со счета списываются денежные средства. Случается, что позвонив на обычный телефон, активируется автоответчик и предлагает перейти по этому необычному номеру. Также происходит с смс-сообщениями.

Бывает, что даже опытные фрилансеры попадаются на аферу мошенников. Некоторые крупные фирмы сознательно вводят их в заблуждение, в это время не нарушая закон. К примеру, фирма из-за высокой нагрузки должна расширить свой штат. Однако это лишь временно и полноценное расширение они не планируют. Чтобы привлечь опытного сотрудника, они публикуют вакансию с выгодными условиями и хорошей оплатой, однако после прохождения испытательного срока 2 месяца. Опытный сотрудник работает усердно 2 месяца, а затем ему говорят, что он не подходит.

Удаленная работа, которая не приносит высоких доходов

Известны различные методы обмана, включая неправильную мотивацию, подходящую лишь для руководства. Соискателю обещают хорошую зарплату, которую очень сложно получить, даже если не спать, не обедать и забыть о перерывах.

Какие сферы удаленной работы обещают высокую зарплату

Операторы колл-центра без продаж

Отработанные часы по определенной ставке не дают больших доходов, а монотонная работа со временем опостылит.

Продавать косметические средства

Соискатель должен сформировать свою команду и после этого сможет получать проценты от их продаж. Однако в данной сфере трудиться уже много людей, поэтому новичкам сложно пробиться и кроме неуверенности в себе они ничего не приобретают.

Рерайтинг на бирже

Работа заключается в переписывании своими словами уникальных текстов, написанных иными авторами, для получения сходной по смыслу статьи. Чтобы достичь среднего уровня оплаты, необходимо иметь хороший рейтинг и уделять работе много времени. Не нужно путать эту работу с копирайтингом, в котором составляются продающие тексты. Это разные профессии.

Таких удаленных профессий, которые размещены внизу карьерной лестницы, встречается множество. Важно вовремя осознать это и начать самосовершенствоваться, чтобы перепрыгнуть в другую реку.