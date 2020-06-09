Какие венки лучше заказать, прощаясь с близким, а какие - прощаясь с коллегой

12:29

Венки на похоронах как дань уважения усопшему занимают особое место

С одной стороны - это дань уважения и памяти к усопшему, с другой - поддержка самых близких людей. Недаром венки часто переплетают лентами, на которых написано кто его прислал. "От коллег", "от друзей", "от сослуживцев" - это только несколько известных всем вариантов таких лент.

Особое место на похоронах занимают венки из живых цветов. Ритуальные венки из живых цветов говорят об особой близости с человеком. В ряде случаев такие венки означают почести, воздаваемые, например, за воинскую доблесть.

Как изготавливаются похоронные венки

В большинстве случаев венки на похороны имеют форму заостренного сверху и снизу овала. Иногда, но реже, используются круглые венки. Круглый похоронный венок имеет меньшие, чем овальный, размеры.

Для изготовления траурного венка сначала выбирается металлический каркас. Сейчас можно использовать и каркасы из полиматериалов. Если венок будет из живых цветов, то качество каркаса не принципиально - венок потеряет внешний вид и будет убран с могилы раньше, чем придет в негодность каркас.

Далее на каркас надо наплести фон - зеленые листья, хвойные ветви или их имитацию. Даже если для изготовления венка используются живые цветы, фон все равно потребуется. Похоронный венок не делается полностью "цветочным", это прерогатива венков свадебных.

Какие цветы и растения используются для изготовления похоронных венков

В славянской традиции хвойные деревья являются одним из символов памяти. Поэтому использование искусственных сосны и ели уместны для венка вне зависимости от того, кто его возложил или послал. Также для изготовления венков используются различные комбинации красных и белых цветов.

красные цветы, розы означают насильственную смерть или мучения;

белые цветы означают чистоту

верба - перерождение, православие.

Венок из красных роз и белых лилий в обрамлении из ели будет более чем уместен на похоронах уважаемого старшего коллеги. А вот венок, в котором на фоне листьев присутствую в основном белые розы говорит о близости с усопшим, такой венок на похороны приносит обычно мать или вдова.

О стоимости венков из живых цветов в Москве можно узнать, позвонив по телефону +7 (495) 771-22-99. Жители столицы недолюбливают компании, занимающиеся ритуальными услугами. Тем не менее, далеко не всегда стоимость таких услуг завышена. Похоронные венки из живых растений не могут стоить дешево из-за количества используемых для их плетения цветов.