Почему важно создать безопасный криптокошелек

20:19

Как только на рынке появилась криптовалюта, интернет начал предлагать разные способы ее покупки

Важно, чтобы метод и сервис были надежными. Если вы хотите купить криптовалюту онлайн, то оплату можно провести с электронного кошелька либо обычной банковской карты. Как только была проведена операция, цифровые деньги поступают на кошелек. Несколько лет назад подобная операция могла выполняться на протяжении суток, а деньги в итоге поступали спустя несколько дней. Благодаря современным приложениям сегодня можно быстро провести разные манипуляции с криптовалютой.

Популярная криптовалюта

Сервис EXBASE сделал процесс покупки и продажи цифровой валюты очень простым. Здесь все сводится к нескольким кликам. При этом нет необходимости в регистрации. Пользователь может выполнить разные действия с помощью своего мобильного устройства. Ему нужно лишь войти на сайт, ввести необходимую сумму для покупки и провести финансовую операцию.

Обычно выбирают те крипты, которые пользуются наибольшей популярностью. Это:

Биткоин . Данная цифровая монета начала активно развиваться с 2008 г. Именно с нее началась новая финансовая эра. Для чего сегодня нужны биткоины? С помощью такого инвестиционного инструмента можно выполнять разные действия. Первое - оплачивать покупки, услуги. Все больше компаний стали принимать оплату биткоинами. Второе - хранить накопления. Владельцы такого способа не переживают, что счета могут быть заблокированы, если проводятся рискованные операции. Третье - вместо фиатной валюты. Если нет возможности хранить евро, доллары, тогда потребитель выберет биткоин. Что касается курса обмена криптовалюты, то он постоянно меняется, все зависит от предложений и спроса на валюту;

. Данная цифровая монета начала активно развиваться с 2008 г. Именно с нее началась новая финансовая эра. Для чего сегодня нужны биткоины? С помощью такого инвестиционного инструмента можно выполнять разные действия. Первое - оплачивать покупки, услуги. Все больше компаний стали принимать оплату биткоинами. Второе - хранить накопления. Владельцы такого способа не переживают, что счета могут быть заблокированы, если проводятся рискованные операции. Третье - вместо фиатной валюты. Если нет возможности хранить евро, доллары, тогда потребитель выберет биткоин. Что касается курса обмена криптовалюты, то он постоянно меняется, все зависит от предложений и спроса на валюту; Лайткоин . Криптовалюта появилась на рынке в 2011 г. и стала сразу же популярной среди инвесторов. Формирование блока происходит на протяжении 2,5 мин., а транзакции осуществляются очень быстро и дешево. Цена лайткоина до 2017 г. была минимальной. Но после новых инвестиций, переформатирования рынка она подскочила. Чтобы зарабатывать с помощью лайткоина, можно использовать способ майнинга. Однако для этого потребуется высокотехнологичное оборудование;

. Криптовалюта появилась на рынке в 2011 г. и стала сразу же популярной среди инвесторов. Формирование блока происходит на протяжении 2,5 мин., а транзакции осуществляются очень быстро и дешево. Цена лайткоина до 2017 г. была минимальной. Но после новых инвестиций, переформатирования рынка она подскочила. Чтобы зарабатывать с помощью лайткоина, можно использовать способ майнинга. Однако для этого потребуется высокотехнологичное оборудование; Биткоин кэш . Валюта образовалась после того, как разделился виртуальный актив. Это тот самый биткоин, но здесь отмечают новые алгоритмы подписи блоков, больший объем раздела информации. Если говорить об Америке, Европе, то там есть много кафе, магазинов, принимающих биткоин кэш. Что касается прогноза, то он часто совпадает с ситуацией, сложившейся с биткоином. Если одна монета растет, то можно предполагать, что и другая вырастет в цене;

. Валюта образовалась после того, как разделился виртуальный актив. Это тот самый биткоин, но здесь отмечают новые алгоритмы подписи блоков, больший объем раздела информации. Если говорить об Америке, Европе, то там есть много кафе, магазинов, принимающих биткоин кэш. Что касается прогноза, то он часто совпадает с ситуацией, сложившейся с биткоином. Если одна монета растет, то можно предполагать, что и другая вырастет в цене; Эфириум. Это новая криптовалюта, которая только недавно появилась. По популярности сегодня она занимает 2 место. Ее часто применяют, чтобы разработать онлайн-сервисы, развитие которых проходит на основе блокчейна и его технологий. Эфириум обладает большим потенциалом и согласно некоторым прогнозам в будущем может превзойти биткоин.

Преимущества покупки криптовалюты через EXBASE

Цифровые активы отличаются своей волативностью, однако популярность биткоинов растет и дальше. Согласно утверждениям аналитиков в сфере инвестиций за последнее десятилетие именно вложения в биткоин были наиболее выгодной альтернативой. Сервис EXBASE предлагает создать криптокошелек, поскольку имеет свои достоинства:

Безопасность. Каждая проводимая транзакция, касающаяся действий с цифровыми монетами, осуществляется согласно стандартам безопасности, установленным на международном уровне;

Наличие бесплатного криптокошелька, на котором могут храниться цифровые деньги;

Защита от злоумышленников. Только владелец кошелька может выполнять с ним какие-либо действия;

Расширенный функционал. Сайт предоставляет возможность пользователям покупать, продавать, менять, хранить, отправлять криптовалюту;

Удобный интерфейс. Страница предлагает клиентам подсказки, которые всплывают в окне. При этом предоставляется информация на русском языке;

Мгновенная покупка. Любая финансовая операция выполняется на протяжении 5-7 минут. За это время пользователь заполняет формы, представленные на странице ресурса;

Минимальный размер комиссии. Она уже автоматически включается в курс биржи.

Бывают ситуации, когда банк, от имени которого выпущена карта клиента, взимает дополнительную комиссию за использование кредитных средств, конвертацию валют.