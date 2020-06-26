Биография предпринимателя и общественного деятеля Артура Волошина

14:38

Предприниматель Артур Волошин родился 14 апреля 1989 года в Харькове

С детства интересовался спортом благодаря своим родителям, которые принимали активное участие в международных соревнованиях в составе сборной СССР. В Москву семья спортсменов переехала в то время, когда Советский Союз оставался еще единым государством.

Образование

Начальное и среднее образование Артур получил в школе № 1232 Москвы, где помимо общедоступных знаний была возможность более глубоко изучать иностранные языки. Вплоть до вручения аттестата он увлекался футболом и играл в клубе “Локомотив”.

Знание английского языка помогло планировать дальнейшее обучение. К высшему образованию выпускник российской школы подошел основательно и получил сразу три специальности в Лондоне:

юриспруденция (2010 год., Вестминстерский университет),

право, в части урегулирования гражданских споров (2011 год, Лондонский Городской университет),

налоги, банковское дело, менеджмент (2012 год, Университет Лондона).

Продвижение по карьерной лестнице

Как успешный управленец Волошин проявил себя в 2011 году. В сферу его профессиональных интересов и ответственности входило ведение бизнеса не только в пределах России, но и в ряде стран Европы, преимущественно в Прибалтике. С 2011 по 2013 годы он быстро продвинулся по служебной лестнице в компании Macht Tabak Mi, пройдя путь от обычного трейдера до позиции заместителя председателя правления.

Уже в 2017 году он входит в директорат компании Macht Tabak Mi. В это же время принимает участие в работе наблюдательного совета компании Impavest Luxembourg.

Помимо управления крупными компаниями, Волошин с 2018 года представляет интересы страны на международной арене. Работает на посту гендиректора фонда, задачей которого является отстаивание права России на проведение выставки ЭКСПО-2025, а также становится председателем совета “ЭКСПО-2025 Екатеринбург”. Во многом благодаря руководству Артура Волошина делаются значительные шаги в продвижении заявки РФ, осуществляется эффективное взаимодействие с другими странами. Кроме того, была получена финансовая поддержка крупных отечественных компаний и международных организаций.

Победа в конкурсе «Лидеры России» в 2018 году послужила началом его государственной службы в Орловской области. Волошин занимает пост советника губернатора, занимаясь до осени 2019 важнейшими проектами и задачами:

создание многопрофильного центра,

установление деловых партнерских отношений с зарубежным бизнесом для развития региональной экономики,

привлечение как отечественных, так и зарубежных инвесторов для стимулирования экономического роста,

формирование здоровой конкурентной обстановки среди предпринимателей Орловской области.

Иностранные языки и научные степени

Артур Волошин отлично владеет английским языком, на разговорном уровне знает французский. Имеет ученые степени – магистра права и кандидата юридических наук.

Ценности и увлечения

Вся деятельность предпринимателя, управленца и общественного деятеля Артура Волошина направлена на обеспечение устойчивого развития страны в социально-экономической сфере, повышение международного статуса России. Немало сил, времени и материальных ресурсов было отдано и отдается благотворительности, служению обществу.

Бизнес-интересы Волошина находятся, в первую очередь, в нескольких плоскостях: строительство и девелопмент, развитие территорий, человеческий капитал.

Несмотря на занятость, предприниматель не забывает о своем давнем увлечении – футболе. В круг его увлечений входят также рыбалка и горные лыжи.