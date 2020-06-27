НСЖ - безопасное накопительное страхование

20:24

Как показывают современные реалии жизни быть уверенным в завтрашнем дне очень важно

Если вы не успели накопить средства, создать для себя и своей семьи ту самую «подушку безопасности", то ситуация в мире заставила задуматься.

И, скорее всего, в голову пришла мысль о том, что обычные банковские депозиты, например, или спрятанные деньги «на черный день» не предоставляют абсолютную безопасность. И потому стоит обратить внимание на более усовершенствованный, а значит и более эффективный вариант накопительства. Уникальная программа накопительного страхования жизни – это то, что поможет вам жить без лишних переживаний и беспокойств.

Поговорим подробно о ПНСЖ

У программы есть целый ряд преимуществ на фоне иных вариантов сбережения и накопления средств. Во-первых, участником ее может быть не только взрослый. А это значит, что, оглядываясь на довольно-таки печальную статистику, имеет смысл оформить программу и на ребенка. Это не только позволит собрать деньги и держать их в сохранности, но и при первой необходимости (если она возникнет) иметь финансы на решение проблем.

Во-вторых, программа накопительного страхования жизни – это универсальный инструмент для того, чтобы обеспечить себя деньгами к определённому сроку. Поскольку представляется возможность указывать временные рамки, то вы получаете автоматически гарантию, что день в день получите средства на руки.

Нельзя не отметить еще один приоритетный момент - регулярное внесение средств может осуществляться поэтапно - 1 раз в 6 месяцев, например. Допустимо выбрать и иной вариант: 1 раз в год или же единовременно.

Актуальность НСЖ

Многие, кто желает оформить НСЖ задаются вопросом, что, если деньги не понадобятся. Взносы гарантировано возвращаются! Это служит одним из ключевых поводов для заключения договора.

Оценивая выгоды и преимущества, сложно отыскать минусы. Все дело в том, что программа универсальная и подходит не только людям разного возраста, но и профессий, пола. Это свидетельствует о целесообразности создания для себя накопительного страхования, которое гарантирует вам защиту от любых финансовых неурядиц.

Подведем итог

НСЖ – это программа, благодаря которой можно обойти стороной возникшие на разных этапах жизни финансовые сложности. Это альтернатива страхования, которая доступна каждому. Рекомендуем изучить каждый тип страхования, и выбрать оптимальный для вас.