Получение налогового вычета по покупке недвижимости в 2020 году: как получить 260 тысяч рублей

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Вычет можно получить в следующем за покупкой квартиры или любом другом году

Условия для получения имущественного налогового вычета



Если вы официально трудоустроены, получаете зарплату, платите 13% НДФЛ в бюджет, то при покупке квартиры можете вернуть часть уплаченного налога – при определенных условиях. Нужно, чтобы вы являлись налоговым резидентом (налоговый резидент – это лицо, проживающее в РФ не менее 183 календарных дней в году), платили налог на доходы физических лиц, а также потратили деньги на что-то нужное, с точки зрения государства. Это может быть, помимо покупки недвижимости, оплата лечения или обучения, затраты на благотворительность. Квартира должна быть на территории Российской Федерации.

Оплата за квартиру может быть полной или частичной (вы можете купить жилье в ипотеку), но должна быть документально подтверждена.

Вы должны иметь все правоустанавливающие документы: акт приема-передачи, если квартира куплена в новостройке, или свидетельство на право собственности/выписка из ЕГРН – если речь идет об объекте вторичного рынка недвижимости.

Вычет не полагается в случае, если вы приобретаете квартиру у близкого родственника или других взаимозависимых лиц (таковыми являются, к примеру, супруги в гражданском браке).

Вычет в рамках лимита (а это 2 миллиона рублей) полагается вам лишь один на всю жизнь. Если у вас сохранился остаток вычета после возврата за одну квартиру, вы можете вернуть его (остаток) при покупке другой квартиры.

Перечень документов для оформления имущественного налогового вычета



В первый раз вам будет необходимо подать расширенный пакет документов (при подаче в налоговую лично или через личный кабинет):

1. договор о приобретении жилья;

2. акт приема-передачи квартиры;

3. платежные документы (товарный/кассовый чек, банковская выписка, расписка, квитанция к приходному ордеру);

4. документ, подтверждающий право собственности (выписка из реестра или свидетельство о регистрации права собственности);

5. паспорт;

6. справка 2-НДФЛ;

7. декларация 3-НДФЛ;

8. заявление на вычет;

9. если квартира приобретена в браке, и супруги хотят делить налоговый вычет, понадобится заявление о распределении вычета.

В дальнейшем сведения о квартире (правоустанавливающие документы и справки об оплате) предоставлять не нужно.

Получать деньги можно одним из двух способов: по месту работы ежемесячно, вместе с заработной платой или единовременно один раз в год на расчетный счет. Реквизиты счета необходимо указать в заявлении.

Примерно через 2-3 месяца после подачи документов сведения пройдут камеральную проверку и еще в течение 30 дней после завершения проверки деньги поступят на расчетный счет.

Способы заполнения декларации 3-НДФЛ



Сейчас налоговая служба предлагает несколько способов заполнения 3-НДФЛ. Это можно сделать так:

• непосредственно в налоговом органе по месту жительства (туда можно прийти в рабочие часы и получить талон в «живой» очереди, а можно заранее записаться на сайте ФНС);

• скачать форму и заполнить ее заранее, а затем принести в отделение налоговой службы;

• заполнить электронную версию через личный кабинет налоговой;

• скачать на компьютер специальную программу «Декларация». Программу можно установить только на операционную систему Windows, пользоваться ей удобно, интерфейс интуитивно понятен. После заполнения декларацию можно распечатать и отнести в налоговую инспекцию или отправить через личный кабинет.

Справка 2-НДФЛ



Это документ, в котором есть все сведения о ваших доходах за календарный год или за период работы у одного работодателя, если вы проработали менее года. Также в нем содержатся данные об уплаченных вами в бюджет налогах.

Если в течение одног года вы работали в нескольких местах, справки нужно предоставить по каждому месту работы.

Обратите внимание: в справке 2-НДФЛ не должно быть отрицательных сумм.

Сейчас большинство сведений налоговая служба может проверить при помощи межведомственного взаимодействия, поэтому при подаче документов в электронном виде оригиналы и даже копии могут не потребоваться. Однако, если у налогового инспектора возникнут вопросы, с вами могут связаться и запросить любые данные. Имейте их под рукой.

Когда подавать документы на получение имущественного вычета



Вычет можно получить в следующем за покупкой квартиры или любом другом году. Однако налог можно вернуть только за 3 года, предшествующих подаче документов. К примеру, квартира была оплачена в 2018 году, оформлена в собственность в декабре 2019 года. Уже в январе 2020 года можно претендовать на вычет за 2019 год. А можно подать сразу 3 декларации в 2022 году – за 2019, 2020, 2021 годы.

Если квартиру вы купили давно, но по каким-то причинам не использовали свое право на вычет (не знали, забыли, было не до того), то вы можете как раз подать декларации за 3 года, но при условии уплаты налога в бюджет. Если же вы перестали платить НДФЛ (например, стали безработным или предпринимателем на упрощенной системе налогообложения) за 3 года до того, как решили получить вычет, то подать декларацию и вернуть налог не получится.

Оформление вычета у работодателя



Эта процедура намного проще, чем заполнение 3-НДФЛ и отправка пакета документов в налоговую службу любым способом. Кроме того, ждать следующего года не нужно – вы будете сразу получать прибавку к заработной плате, а также не платить налог.

Для получения уведомления о праве на вычет подайте заявление в электронном виде из личного кабинета налогоплательщика вместе со скан-копиями документов, заверив их электронной цифровой подписью (она оформляется очень просто также через личный кабинет на сайте).

Налоговая инспекция пришлет уведомление в течение месяца. Отнесите его работодателю. С текущего месяца у вас перестанут удерживать НДФЛ и вернут целиком удержанный с начала года налог.

В следующем календарном году нужно получить новое уведомление, подтверждающие документы предоставлять в налоговую службу не требуется. Если работодателей несколько, вы должны получить несколько уведомлений. Если меняете место работы – запросите новое уведомление.

