За первое полугодие 2020 количество банкротств граждан выросло почти на 50%

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Почти на 50% выросло число банкротств физических граждан и индивидуальных предпринимателей за I полугодие 2020 года, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, всего суды выдали 42 718 решений о банкротстве, что составило 47,2%. При этом количество банкротств компаний сократилось на 26% - до 4 502.

Отмечается, что с конца марта из-за пандемии COVID-19 суды рассматривали только срочные дела, а также те, которые можно рассмотреть без вызова сторон. После 12 мая суды вернулись к стандартному режиму работы и уже в июне наблюдался всплеск решений о банкротствах.

В частности, суды признали несостоятельными 11 483 граждан (в 2,18 раз больше, чем в том же месяце прошлого года) и 1 257 компаний (+30,5%).

Всего во II квартале 2020 года несостоятельными стали 20 362 граждан. Рост числа подобных решений замедлился до 29,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года (в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель увеличился на 68% до 22356). Лидером по абсолютному числу граждан-банкротов является столичный регион.

Что касается банкротства компаний, то во II квартале 2020 года произошло снижение количества соответствующих решений - на 39,8% до 1895. Это существенно большее их уменьшение, чем кварталом ранее (тогда этот показатель снизился на 11,2% до 2607).