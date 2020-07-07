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За первое полугодие 2020 количество банкротств граждан выросло почти на 50%

08:23 7.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Почти на 50% выросло число банкротств физических граждан и индивидуальных предпринимателей за I полугодие 2020 года, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, всего суды выдали 42 718 решений о банкротстве, что составило 47,2%. При этом количество банкротств компаний сократилось на 26% - до 4 502.

Отмечается, что с конца марта из-за пандемии COVID-19 суды рассматривали только срочные дела, а также те, которые можно рассмотреть без вызова сторон. После 12 мая суды вернулись к стандартному режиму работы и уже в июне наблюдался всплеск решений о банкротствах. 

В частности, суды признали несостоятельными 11 483 граждан (в 2,18 раз больше, чем в том же месяце прошлого года) и 1 257 компаний (+30,5%).

Всего во II квартале 2020 года несостоятельными стали 20 362 граждан. Рост числа подобных решений замедлился до 29,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года (в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель увеличился на 68% до 22356). Лидером по абсолютному числу граждан-банкротов является столичный регион.

Что касается банкротства компаний, то во II квартале 2020 года произошло снижение количества соответствующих решений - на 39,8% до 1895. Это существенно большее их уменьшение, чем кварталом ранее (тогда этот показатель снизился на 11,2% до 2607).

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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07.07.2020, 14:14
Гость: ABCD

А добрый царь уже похвастался "небывалыми успехами в экономике и усилением поддержки граждан". Наверное опять приснилось что-то, или уже сами верят в своё враньё?
07.07.2020, 11:18
Гость: stalker

Так вы, граждане, и дальше за ВВП и партию ЕР голосуйте и еще не то будет.
07.07.2020, 10:34
Гость: Шило

Так, что возьми книгу К.Маркса, сиди и впитывай!
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