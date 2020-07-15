Ритуальный сервис европейского уровня

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Даже поверхностный анализ ситуации на рынке ритуальных услуг показывает, что заказчики на современном этапе склоняются к комплексному формату обслуживания

Особенно ярко такие тенденции проявляются в Минске. На эти важные нюансы недаром обратило внимание руководящее звено ООО Городской ритуальной службы. В результате организация стала предлагать пакетное обслуживание, которое в ряде обстоятельств оказывается настоящим спасением для скорбящих родных. Чем хорош подобный формат? Он позволяет не терять ни минуты времени при его острой нехватке. Разработаны несколько предложений для заказчиков с разным уровнем достатка. Клиентам не предлагается ничего лишнего, они оплачивают только то, что действительно необходимо для подготовки и проведения прощальной церемонии.

Стандарты XXI века

Именно так стоит обозначить подход к выполнению клиентских заявок. По желанию близких усопшего агентство готово провести похороны не только в пакетном формате, но и в индивидуальном порядке. При наличии времени у заказчика обслуживание происходит следующими образом:

Начнем с прибытия тактичного специалиста после звонка в компанию. Клиентам не надо добираться в офис, собеседование, выявление потребностей происходит непосредственно в домашней обстановке.

Прежде всего, обсуждается подготовка бумаг, при наличии которых разрешается проводить похороны. Профессионал со стажем подскажет порядок действий. Будьте уверены, что безе проволочек станете обладателем документов.

Обсуждается порядок процессии в зависимости от религиозной принадлежности умершего. Организация поддерживает отношения со священнослужителями всех конфессий, представленных в Беларуси.

Не остаются без внимания вопросы, касающиеся бальзамирования, подготовки одежды покойного. Не только в памяти близких, но и в душе соседей, сослуживцев отложится светлый образ почившего человека. Для профессионального решения ответственной задачи тело доставляется в морг.

Мелочей не бывает