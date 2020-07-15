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Ритуальный сервис европейского уровня

15:20 15.07.2020
Фото с сайта pixabay.com

Даже поверхностный анализ ситуации на рынке ритуальных услуг показывает, что заказчики на современном этапе склоняются к комплексному формату обслуживания

Особенно ярко такие тенденции проявляются в Минске. На эти важные нюансы недаром обратило внимание руководящее звено ООО Городской ритуальной службы. В результате организация стала предлагать пакетное обслуживание, которое в ряде обстоятельств оказывается настоящим спасением для скорбящих родных. Чем хорош подобный формат? Он позволяет не терять ни минуты времени при его острой нехватке. Разработаны несколько предложений для заказчиков с разным уровнем достатка. Клиентам не предлагается ничего лишнего, они оплачивают только то, что действительно необходимо для подготовки и проведения прощальной церемонии.

Стандарты XXI века

Именно так стоит обозначить подход к выполнению клиентских заявок. По желанию близких усопшего агентство готово провести похороны не только в пакетном формате, но и в индивидуальном порядке. При наличии времени у заказчика обслуживание происходит следующими образом:

Начнем с прибытия тактичного специалиста после звонка в компанию. Клиентам не надо добираться в офис, собеседование, выявление потребностей происходит непосредственно в домашней обстановке.

Прежде всего, обсуждается подготовка бумаг, при наличии которых разрешается проводить похороны. Профессионал со стажем подскажет порядок действий. Будьте уверены, что безе проволочек станете обладателем документов.

Обсуждается порядок процессии в зависимости от религиозной принадлежности умершего. Организация поддерживает отношения со священнослужителями всех конфессий, представленных в Беларуси.

Не остаются без внимания вопросы, касающиеся бальзамирования, подготовки одежды покойного. Не только в памяти близких, но и в душе соседей, сослуживцев отложится светлый образ почившего человека. Для профессионального решения ответственной задачи тело доставляется в морг.

Мелочей не бывает

На страницах ресурса https://ritual.by/ несложно узнать, как можно получить полагающуюся компенсацию от органов власти. Можно быть полностью уверенным, что присутствие персонального специалиста избавит от ошибок. Агент обязательно проверит объем заказа, ведь даже отсутствие траурных лент или символического креста способно испортить впечатление от продуманных похорон. Представители агентства сопровождают клиента с первых минут шока, наступающего после смерти родственника и оставляют на попечение близких лишь перед поминальным обедом в столовой.
 

Темы: Экономика
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