Помощь в взыскании долгов и юристы
Люди дают в долг не только своим родственникам и знакомым, но и коммерческим структурам. Среди заемщиков иногда попадаются не добропорядочные личности, которые не только затягивают сроки погашения займа, но и вовсе не планируют его отдавать. Положительно и легко решить вопрос с возвратом долга помогает квалифицированный юрист по взысканию долгов.
Почему решение проблемы взыскания долга лучше доверить юристу
Главный камень преткновения при взыскании долга в судебном порядке – это неправильно составленные документы, подтверждающие факт передачи займа. В таком случае без помощи правоведа не обойтись.
Основная задача юриста:
- Выполнить экспертизу подлинности документов.
- Найти дополнительные доказательства проведения операции.
Забрать долг у юридического лица самостоятельно в разы сложнее, поскольку на его защиту выходят его собственные юристы. В таком случае эффективно защитить в суде интересы и права истца сможет только подкованный юрист.
Какие услуги оказывает юрист при взыскании долга
Юрист прорабатывает все стороны вопроса возврата денег клиенту. Анализирует риски и возможные пути развития событий, что бы выбрать единственно правильное решение.
Основные направления деятельности юриста:
- консультация;
- разработка плана действий;
- до судебное решение вопроса;
- составление искового заявления;
- защита интересов клиента в суде;
- контроль исполнения процесса и возврата долга клиенту в полном объеме.
Какие долги помогает вернуть юрист
Юрист по взысканию долгов может успешно взыскивать имеющие подтверждение задолженности. Есть виды задолженности, которые можно получить проще всего:
- Задолженность по расписке.
- Задолженность по хозяйственному договору.
- Задолженность по банковскому кредиту, который оформило юридическое или физическое лицо.
В случаях наличия задолженности некоторые клиенты обращаются к юристу в самый последний момент. Это большая ошибка, которую не стоит совершать, чем раньше адвокат возьмет на себя дело, тем больше вероятность возвращения долга. Поэтому если возникли сложности с возвратом долга, не стоит терять время. Лучше сразу же обратиться за помощью к специалистам.
Опытные юристы РБ Интеллект смогут решить проблему быстро и безболезненно. Большой положительный опыт в работе свидетельствует о высоком профессионализме персонала компании и их правовой подкованности.