Помощь в взыскании долгов и юристы

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С проблемой возврата долга хотя бы один раз в жизни сталкивается каждый

Люди дают в долг не только своим родственникам и знакомым, но и коммерческим структурам. Среди заемщиков иногда попадаются не добропорядочные личности, которые не только затягивают сроки погашения займа, но и вовсе не планируют его отдавать. Положительно и легко решить вопрос с возвратом долга помогает квалифицированный юрист по взысканию долгов.

Почему решение проблемы взыскания долга лучше доверить юристу



Главный камень преткновения при взыскании долга в судебном порядке – это неправильно составленные документы, подтверждающие факт передачи займа. В таком случае без помощи правоведа не обойтись.

Основная задача юриста:

Выполнить экспертизу подлинности документов. Найти дополнительные доказательства проведения операции.

Забрать долг у юридического лица самостоятельно в разы сложнее, поскольку на его защиту выходят его собственные юристы. В таком случае эффективно защитить в суде интересы и права истца сможет только подкованный юрист.

Какие услуги оказывает юрист при взыскании долга



Юрист прорабатывает все стороны вопроса возврата денег клиенту. Анализирует риски и возможные пути развития событий, что бы выбрать единственно правильное решение.

Основные направления деятельности юриста:

консультация;

разработка плана действий;

до судебное решение вопроса;

составление искового заявления;

защита интересов клиента в суде;

контроль исполнения процесса и возврата долга клиенту в полном объеме.

Какие долги помогает вернуть юрист



Юрист по взысканию долгов может успешно взыскивать имеющие подтверждение задолженности. Есть виды задолженности, которые можно получить проще всего:

Задолженность по расписке. Задолженность по хозяйственному договору. Задолженность по банковскому кредиту, который оформило юридическое или физическое лицо.

В случаях наличия задолженности некоторые клиенты обращаются к юристу в самый последний момент. Это большая ошибка, которую не стоит совершать, чем раньше адвокат возьмет на себя дело, тем больше вероятность возвращения долга. Поэтому если возникли сложности с возвратом долга, не стоит терять время. Лучше сразу же обратиться за помощью к специалистам.

Опытные юристы РБ Интеллект смогут решить проблему быстро и безболезненно. Большой положительный опыт в работе свидетельствует о высоком профессионализме персонала компании и их правовой подкованности.