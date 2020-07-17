Почему ваша кредитная заявка была отклонена и что делать после отклонения заявки

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Финансовые проблемы могут случиться с кем угодно. Множество финансовых обязательств является тяжелым бременем для бюджета многих людей

Есть много причин, почему запрос на выплату кредита может быть отклонен кредитором. Очень часто кредитные компании имеют основания для принятия такого решения. В такой ситуации клиент может обратиться за финансовой поддержкой в другую компанию. Однако стоит выяснить, каковы наиболее распространенные причины отклонения заявок на кредит, чтобы избежать подобной ситуации в будущем.

Наиболее распространенные причины отклонения заявки на получение кредита



Кредитный рынок помогает в сложной финансовой ситуации, в которой может оказаться каждый. Продукты, предлагаемые кредиторами, легко доступны, при этом заявитель должен выполнить ряд условий, чтобы взять ссуду. Ниже представлены 10 основных причин, по которым онлайн-кредит не предоставляется заемщику:

1. Низкая кредитоспособность

Некоторые люди думают, что их кредитная история не имеет значения, когда они пытаются получить кредит. Вопреки распространенному мнению, это самая частая причина отклонения заявок на кредит. Зачастую кредитоспособность заявителей и вовсе отсутствует. Некоторые кредитные компании проверяют списки должников, чтобы узнать, указан ли в них претендент на взятие кредита.

Если в прошлом у вас были проблемы с регулярным погашением своих обязательств, то вы определенно оказались в списках должников. Как следствие, кредитор не будет считать вас надежным клиентом, и ваши усилия по получению ссуды потерпят неудачу. Достаточно не оплачивать коммунальные или интернет-счета несколько раз, чтобы попасть в этот реестр.

2. Слишком молодой возраст

Не всем также известно, что большинство небанковских компаний обычно предоставляют кредиты лицам старше 21 года. Хотя мы достигаем правоспособности после достижения совершеннолетия, у нас все еще нет кредитоспособности, что также учитывается при получении кредита. Некоторые компании также не предоставляют финансовую поддержку пожилым людям.

3. Нет погашения существующих обязательств

Базы данных должников являются настоящей сокровищницей знаний для кредиторов. Именно в них вы можете найти информацию о том, что у клиента уже есть много других займов и по неизвестным причинам он не погашает их. По этой причине небанковские компании отказываются предоставлять кредит — по крайней мере, на данный момент. Клиент может подать заявку на выплату ссуды только тогда, когда он погасит свои обязательства.

У лиц, имеющих задолженность, практически не имеет шансов получить кредит. Они могут подать заявку только после завершения процесса взыскания задолженности и все еще не обязательно, что им будет оказана финансовая поддержка. Наиболее распространенной причиной отказа в предоставлении кредита является невыплата алиментов или других обязательств, которые должны быть выполнены, например, по оценке суда.

4. Нет дохода или работы

Это еще один важный элемент, который напрямую влияет на результат оценки кредитоспособности клиента. Уже при регистрации претендента на кредит кредиторы просят заемщика декларировать доход. Информация, представленная в соответствующей форме, проверяется у работодателя клиента, поэтому в случае подделки этого документа кредит не предоставляется.

5. Предоставление неверных данных при заполнении регистрационной формы

Бывает, что лицо, подающее заявку на кредит, случайно вводит неверные личные данные в форму, что означает, что у кредитора возникнут проблемы с его идентификацией или проверкой правильных данных. К сожалению, если вы предоставляете ложную информацию, умышленно или нет, вы часто теряете возможность в будущем подать заявку на кредит данному кредитору.

6. Нет постоянного зарегистрированного адреса

Кредитные компании также учитывают, имеет ли клиент постоянный адрес места жительства или проживания. Если человек не может указать свой домашний адрес, он, скорее всего, не получит ссуду, поскольку кредитор не сможет физически связаться с ним или с ней по почте, что может стать проблемой, если он / она не будет выплачивать свои долги.

7. Нет подтверждения личности заемщика

Некоторые небанковские компании требуют, чтобы клиент подтвердил свою личность. Распространенным решением в этой области является так называемое проверка переводом средств на счет кредитора. Такой перевод должен осуществляться с личного счета, единственным владельцем которого вы являетесь.

8. Невыполнение формальных требований

Перед тем, как подать заявку на кредит и запустить процесс оформления ссуды, также стоит проверить, отвечаем ли мы требованиям, установленным кредитором перед заявителем. Даже вышеупомянутые возрастные ограничения могут помешать нам. Формальные требования можно найти, например, на веб-сайте кредитной компании, услугами которой мы хотим пользоваться. Несоблюдение этих требований может стать причиной отклонения нашего заявления, поэтому полезно заранее об этом узнать.

Что делать после отклонения заявки на получение кредита?



Кредиторы редко отчитываются перед заявителем, почему они отклонили его заявку на кредит. Обычно, однако, достаточно отследить вышеперечисленные причины, чтобы выяснить, что могло послужить причиной отказа в вашем случае. Что делать после отклонения заявки? Прежде всего, не падайте духом. Даже если одна компания откажется предоставить кредит, другая онлайн-компания может быть в пределах досягаемости.

Не забудьте прочитать заявку на кредит как минимум три раза перед отправкой. Таким образом, вы убедитесь, что он был заполнен правильно. Также убедитесь, что вы соответствуете формальным требованиям. Если нет, сделайте все возможное, чтобы удовлетворить требования кредитора - смените работу, получите зарегистрированный адрес или оплатите свои обязательства. Благодаря этому ваши шансы получить кредит наверняка возрастут.

Фото с сайта Pixabay.com

