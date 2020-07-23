Как запустить производство желейных конфет

14:49

Производство пищевых продуктов остается очень востребованной нишей среди начинающих предпринимателей

Есть множество вариантов, позволяющих открыть собственное дело с относительно небольшим стартовым капиталом. К таким вариантам относится производство желейных конфет.

Анализ рынка показал, что спрос на сладости продолжает расти, а особенный интерес у потребителя вызывает желейно-формовый мармелад. Производство таких продуктов не требует закупки сложного оборудования, ингредиенты доступны в цене, а найти, где можно выгодно покупать пищевые ароматизаторы оптом не составит труда.

Ситуация на рынке

В последние несколько лет растет спрос на более дорогие изделия – мармелад с добавлением натуральных соков, наполнителей, конфеты с несколькими разными слоями. Недорогой формовый мармелад также очень востребован, особенно в городах и небольших поселках, где у населения невысокий уровень дохода.

Преобладает на рынке отечественная продукция, что связано с транспортными расходами и дороговизной сладостей от иностранных производителей.

Ниша достаточно свежа, но не лишена конкуренции. На сегодняшний день можно насчитать около десятка крупных производителей и несколько десятков мелких. Во многом на производственный процесс и технологию изготовления влияет уровень оснащенности крупных и мини-фабрик по производству сладостей.

Виды мармелада

Эти кондитерские изделия можно разделить на два вида: фруктово-ягодный и желейно-фруктовый мармелад. Разница заключается в используемом сырье.

Фруктово-ягодные изделия изготавливают с применением фруктового и ягодного пюре. Желейно-фруктовые сладости в своем составе содержат такое же фруктовое или ягодное пюре в комбинации со студнеобразовывающими компонентами.

Технология производства желейно-фруктового мармелада немного проще и дешевле.

Классифицируют мармелад и в зависимости от способов формования:

Формовой;

Пластовый;

Нарезной.

Кондитерская масса отливаетсям в специальные формы или сразу в тару. Часто отлитую массу после застывания нарезают.

Какое оборудование потребуется

Выбор технологии производства, рецептуры и покупка оборудования тесно связаны. В среднем комплект для небольшого производства состоит из: варочных котлов, парогенератора, темперирующей машины, охлаждающего шкафа, струнной резательной установки, форм для просушки.

Изготовление формовых сладостей потребует и соответствующих силиконовых или жестких форм.

Если планируется производство пастилы или комбинированных видов мармелада, тогда необходима взбивальная машина для создания непрозрачного слоя и трубчатый аппарат.

Можно найти подержанное оборудование в хорошем состоянии, тогда его стоимость будет на 30-50% ниже нового.

Стоит учесть необходимость арендовать чистый и просторный цех, продумать заранее маркетинговую составляющую бизнес-плана. Возможно, потребуются затраты на покупку партии упаковки с логотипом компании или специального упаковочного станка.