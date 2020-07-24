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Виды контейнеров: от сухогрузных модулей до рефконтейнеров

17:20 24.07.2020

Перевозка грузов, строительство, обустройство уютных и теплых бытовок – это далеко не полный перечень применения контейнеров

 Для решения каждой задачи найдется подходящий модуль.

Морские сухогрузные и контейнеры и рефконтейнеры

Морские модули – это тара, выполненная из прочного металлического каркаса, обшитая профилированным стальным листом (прошедшим антикоррозийную обработку). В продаже представлены изделия разных размеров – от 10 до 45 футов. Тара оснащена стандартизированными крепежными элементами.

Преимущества морских контейнеров

Модули имеют целый ряд очевидных плюсов, объясняющих их широкое применение:

  • надежность – груз защищен от внешних воздействий;
  • экономичность – минимальное количество операций при погрузке и выгрузке;
  • универсальность – перевозка разных видов грузов (нужно лишь подобрать подходящую тару);
  • мультимодальные перевозки – использование разных видов транспортных средств.

Морские контейнеры являются многооборотной тарой с долгим сроком службы.

Рефконтейнеры

Это специальная тара для перевозки грузов с особыми требованиями к температурному режиму: фрукты, овощи, рыба, мясо, замороженные полуфабрикаты, фармацевтическая продукция и т.д. Емкости оснащаются холодильными установками, с помощью которых внутри поддерживается нужный уровень температуры.

Заказать контейнеры в Спб можно на сайте https://www.contlease.ru/, здесь представлены все виды тары, начиная от сухогрузных модулей, заканчивая рефконтейнерами, блок-контейнерами и др.

Специальные контейнеры и блок-контейнеры

Специальная тара представляет собой модули для перевозки особых грузов – негабаритных, хрупких, жидких, сыпучих и др. Емкости имеют разные модификации, например, Open top – модели с открытым верхом, либо съемной тентовой крышей; Hard top – жесткая крыша; DD – торцевые двери с двух сторон.

Еще одна разновидность – Bulk, это насыпные конструкции, применяемые для транспортировки сыпучих грузов. В такой таре перевозят цементную смесь, химические вещества, удобрения, зерна и т.д.

Блок-контейнеры

С примерами использования блоков можно ознакомиться на сайте «Контейнер Лизинг». Это конструкции, широко применяемые в строительстве и для обустройства разных объектов: бытовок на вахтовых поселках, дачных домов, временных и постоянных офисов на строительной площадке и пр.

Блоки применяются для оборудования точек продаж, хранения товаров и инструментов, размещения рабочих и пр. При необходимости внутреннее пространство модернизируется под любые условия.

Темы: Экономика
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