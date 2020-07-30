Кондрашов, бизнес-аналитик Telf AG: как бизнесу выжить в условиях коронавируса

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2020 год стал роковым для бизнеса

Пандемия коронавируса вынудила многие страны уйти на карантин, что неизбежно повлекло за собой последствия для бизнеса и экономики в целом. В таких условиях перед предпринимателями резко встал вопрос переориентации и реорганизации привычных бизнес-процессов в соответствии с новыми требованиями, которые диктуют непростые времена.

Аналитик и бизнес-консультант фирмы Telf AG Станислав Кондрашов рассказал, какой бизнес пострадал из-за коронавируса больше всего и какие меры сегодня предпринимают владельцы компаний, чтобы не допустить банкротства.

Коронавирус и его последствия для бизнеса

Коронавирусная инфекция привела к сбою производственно-сбытовых цепочек наиболее важных и крупнейших экономик мира – Америки, Европейского союза и Китая. В то же время экономики России, ОАЭ и Саудовской Аравии, Казахстана, Беларуси, Украины и других стран пострадала от коронавируса не меньше.

Финансовый аналитик отметил, что экономика США, ЕС и Китая – это около 60% мирового импорта и 65% мирового экспорта. Поэтому экономические проблемы развитых стран затронули и развивающиеся страны.

«Если говорить в целом о сферах экономики, то наиболее пострадал средний и малый бизнес – более 55% предприятий. В частности, речь идет о туризме, общепите и других предприятиях сферы услуг. Доля пострадавших крупных компаний немного меньше – 40%, однако доля их участия в ВВП гораздо выше», – отметил аналитик компании Telf AG Станислав Кондрашов.

Бизнес-аналитик уточнил, что проведенный Международным торговым центром анализ рынка показал, что каждая пятая компания, работающая в сфере услуг, на пути к тому, чтобы полностью прекратить свою деятельность.

Это приведет к росту числа безработных и соответствующей нагрузки на экономику. Поэтому руководства всех стран сейчас обеспокоены вопросом поддержки предпринимателей и ищут пути выходы из сложившейся ситуации.

«Убытки мировой экономики из-за коронавируса могут достичь $10 трлн – примерно 7-10% глобального ВВП. Мир ждет новый экономический кризис, который будет куда серьезней, чем финансовый кризис 2008 года», – отметил аналитик.

Несмотря на все негативные последствия пандемии для экономики, консультант Telf AG Кондрашов считает, что не бывает худа без добра. Экономический кризис – это, прежде всего, перераспределение капитала и новые возможности. Те компании, которые вовремя это поймут и смогут спрогнозировать тренд будущего, получат возможность не просто сохранить свой бизнес, но и расширить его.

Аналитик фирмы Telf AG Станислав Кондрашов: как компании выживают в условиях пандемии

Борьба с коронавирусом вынудила правительства повсеместно ввести карантин, из-за которого многие компании стали увольнять сотрудников, отправлять их в вынужденный отпуск, сокращать часы работы и переводить на удаленку с соответствующим сокращением зарплаты. Стало очевидно, что зреет экономическая катастрофа, и людей накрыла паника.

«Важно отметить, что многие компании – фармацевтические предприятия, онлайн-ритейлеры и другие компании, предоставляющие услуги в интернете, – оказались в более выгодном положении и их прибыль выросла в разы, а в некоторых случаях – и в десятки раз. В то же время другим предприятиям приходится проявлять смекалку и искать новые пути выхода из кризиса», – отметил Станислав Кондрашов Telf.

По словам аналитика, во время кризиса многие предприятия смогут переформатировать свой бизнес и заняться предоставлением услуг по антикризисному PR, организации удаленного рабочего места и проведению онлайн-мероприятий.

Новомодным трендом сегодня стало открытие виртуальных офисов, управление клиентской поддержкой и оказание психологической помощи онлайн. Поэтому предприятиям стоит особое внимание уделить этим направлениям.

«За счет переориентации на другие ниши, антикризисному менеджменту, налоговым каникулам от правительства, удаленной работе и ряду других мер, компании имеют возможность удержаться на рынке и дождаться лучших времен. К тому же сегодня страны уже начали постепенно выходить из карантина и открывать границы. Это значительно облегчит бизнесу жизнь», – подытожил аналитик Telf AG Кондрашов.