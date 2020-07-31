Дегтярев Михаил Владимирович - современный российский политик

13:30

Михаил Дегтярев - один из самых молодых политиков России

Дегтярев Михаил Владимирович - молодой политик, согласно информации в интернете представляющий на современной политической арене новые тенденции в управленческой деятельности и отражающий как интересы молодежи, так и интересы недостаточно социально защищенных групп населения.

Михаил Дегтярев действительно один из самых молодых политиков России, он родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (в настоящее время Самара) в семье работников здравоохранения. В 1994 году во время работы родителей по контракту в Йемене стал невольным свидетелем и участником начавшейся гражданской войны и даже был в числе заложников в захваченном повстанцами республиканском госпитале, что наложило значительный отпечаток на его характер и взгляды, сделав его непримиримым противником насилия.

Михаил Дегтярев получил среднее образование, с золотой медалью закончив международный аэрокосмический лицей г. Самары, и там же поступил в государственный аэрокосмический университет (СГАУ), в котором в 2004 году получил инженерную специальность в области авиации, в 2005 году в том же университете получил специальность «менеджмент», в 2012 году получил высшее образование по специальности «юриспруденция», неоднократно повышал свою квалификацию управленца получая дополнительное образование в рамках государственных образовательных программ.

Трудовую деятельность Михаил Дегтярев начал в 1999 году. Работал на различных должностях: от агента радиостанции до инженера кафедры СГАУ.

С 2001 года начал профессионально заниматься политикой. В 2003 году стал членом партии "Единая Россия", с 2005 года по приглашению Владимира Жириновского состоит в партии ЛДПР. Два раза, в 2013 и 2018 годах, баллотировался на пост мэра города Москвы, но не набрал значительного количества голосов. В 2011 году победил на выборах и получил мандат депутата Государственной Думы России.

20 июня 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, что вызвало критику со стороны части местного населения. Женат, имеет четырех сыновей.

Из необычного: В 2021 году Дягтерев даже планирует отправиться в космос. «У нас есть частное предприятие „КосмоКурс“, которое поддержал „Роскосмос“. И я там заявился первым лётчиком-космонавтом. Это будет небольшой полёт в 2021 году, небольшая научная программа, которую мы уже начали прорабатывать с исполнительным директором по пилотируемым космическим программам госкорпорации „Роскосмос“ Сергеем Крикалёвым»