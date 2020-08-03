Персоны: Кондратьев Вениамин

23:30

С 2015 года руководит Краснодарским краем, одержав победу на выборах

Кондратьев Вениамин Иванович - действующий губернатор Краснодарского края, один из самых известных политиков современного Российского общества. По данным независимых экспертов входит в первую десятку рейтинга эффективности глав регионов. Является членом партии "Единая Россия", от которой и выдвигался на руководящие государственные должности.

Политик является уроженцем Кемеровской области, но с юных лет связал свою жизнь и трудовую деятельность с южным регионом России. Окончил Кубанский государственный университет , получив две специальности: филолог и юрист. Защитил кандидатскую диссертацию в области юриспруденции. Практически сразу после окончания университета пришел на работу в органы государственной власти.

Прошел весь путь по лестнице государственного служащего от рядового административного работника в юридическом аппарате до высших руководящих постов. Несколько лет работал в государственной структуре федерального масштаба - Главном управлении федерального имущества Управления делами Президента РФ. Знающий и умелый управленец с большим государственным опытом.

С 2015 года руководит Краснодарским краем, одержав победу на выборах. За время его руководства регион продемонстрировал положительную динамику по всем отраслям и направлениям экономики и социальной политики. На треть сокращен государственный долг региона. Согласно официальной информации - активизировалась работа по строительству и сдаче в эксплуатацию объектов социальной сферы: школы, детские сады, спортивные сооружения. Решаются многочисленные проблемы долгостроев, активно восстанавливаются сельские территории.

На четверть выросли инвестиционные потоки в экономику Краснодарского края, и явно прослеживаются тенденции к их дальнейшему увеличению. Рекордных значений достиг туристический поток, что тоже благоприятно сказывается на общей экономической ситуации в регионе.

В период пандемии коронавируса, в Краснодарском крае одном из первых были предприняты все меры для остановки распространения заражения и защиты здоровья населения, что позволило держать показатели по заболеваемости на одном из самых низких мест серди регионов России.

За многолетний труд и активную общественную деятельность в 2017 году глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев награжден орденом Александра Невского.

Политик женат, имеет двоих детей.