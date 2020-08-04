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Квалифицированная помощь в организации похорон в Нижнем Новгороде

17:27 4.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Уход из жизни близкого человека — сокрушительный удар для родственников и друзей 

Единственное, что они могут сделать для умершего, — достойно провести его в последний путь. Понадобится купить траурную атрибутику, организовать доставку тела из МОРГа на кладбище или в крематорий, оформить все необходимые для погребения документы и заказать поминальный обед. В горестную минуту все эти хлопоты лучше перепоручить сотрудникам ритуального агентства. Они помогут в организации похорон или кремации с учетом любого выделенного бюджета заказчика.

Какие услуги предоставляет служба в Нижнем Новгороде?

Хотя ритуальное агентство открылось совсем недавно, оно располагает квалифицированными кадрами и может организовать похороны любого уровня сложности. Кроме того, служба занимается продажей траурной атрибутики — гробов, венков, крестов, текстиля.

Варианты услуг:

  • доставка «груз 200»;
  • помощь в приобретении места на кладбище или колумбарии;
  • организация кремации;
  • аренда катафалка и другого транспорта;
  • проведение прощания в специальных залах;
  • заказ певчих, священнослужителя;
  • услуги церемониймейстера и тайминг мероприятия;
  • помощь в сборе необходимых для захоронения документов;
  • заказ поминальных обедов;
  • и многое другое.

Вызов ритуального агента по любому адресу в Нижнем Новгороде совершается бесплатно. Специалист похоронного дома проконсультирует по любым вопросам, в частности юридическим, поможет в выборе траурной атрибутики и возьмется провести захоронение/кремацию в ближайшее время.

Преимущества сотрудничества со службой «Ритуал»

На сайте компании предоставлен весь комплекс услуг по погребению или кремации с учетом вероисповедания и выделенного бюджета. Отличительной чертой этого траурного дома являются широкий комплекс услуг и низкие расценки, формирующиеся с учетом тарификации муниципальных органов власти.

Преимущества сотрудничества:

  • весь комплекс ритуальных услуг предоставляется на основе договора (юридическое оформление сделки);
  • продажа и доставка ритуальных товаров;
  • применение пособия на погребение и льгот;
  • представлено несколько пакетов услуг с учетом выделенного бюджета заказчика («базовый», «расширенный», «особый», «престиж», «премия»);
  • благодаря разработанному таймингу похороны пройдут «на одном дыхании», без заминок;
  • одни из самых низких цен в городе.

Сотрудники службы NN.ritual.ru окажут моральную поддержку в трудную минуту. Они всегда с особым сочувствием относятся к горю людей и придерживаются этических норм в общении с клиентами.
 

Темы: Экономика
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