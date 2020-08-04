Квалифицированная помощь в организации похорон в Нижнем Новгороде
Единственное, что они могут сделать для умершего, — достойно провести его в последний путь. Понадобится купить траурную атрибутику, организовать доставку тела из МОРГа на кладбище или в крематорий, оформить все необходимые для погребения документы и заказать поминальный обед. В горестную минуту все эти хлопоты лучше перепоручить сотрудникам ритуального агентства. Они помогут в организации похорон или кремации с учетом любого выделенного бюджета заказчика.
Какие услуги предоставляет служба в Нижнем Новгороде?
Хотя ритуальное агентство открылось совсем недавно, оно располагает квалифицированными кадрами и может организовать похороны любого уровня сложности. Кроме того, служба занимается продажей траурной атрибутики — гробов, венков, крестов, текстиля.
Варианты услуг:
- доставка «груз 200»;
- помощь в приобретении места на кладбище или колумбарии;
- организация кремации;
- аренда катафалка и другого транспорта;
- проведение прощания в специальных залах;
- заказ певчих, священнослужителя;
- услуги церемониймейстера и тайминг мероприятия;
- помощь в сборе необходимых для захоронения документов;
- заказ поминальных обедов;
- и многое другое.
Вызов ритуального агента по любому адресу в Нижнем Новгороде совершается бесплатно. Специалист похоронного дома проконсультирует по любым вопросам, в частности юридическим, поможет в выборе траурной атрибутики и возьмется провести захоронение/кремацию в ближайшее время.
Преимущества сотрудничества со службой «Ритуал»
На сайте компании предоставлен весь комплекс услуг по погребению или кремации с учетом вероисповедания и выделенного бюджета. Отличительной чертой этого траурного дома являются широкий комплекс услуг и низкие расценки, формирующиеся с учетом тарификации муниципальных органов власти.
Преимущества сотрудничества:
- весь комплекс ритуальных услуг предоставляется на основе договора (юридическое оформление сделки);
- продажа и доставка ритуальных товаров;
- применение пособия на погребение и льгот;
- представлено несколько пакетов услуг с учетом выделенного бюджета заказчика («базовый», «расширенный», «особый», «престиж», «премия»);
- благодаря разработанному таймингу похороны пройдут «на одном дыхании», без заминок;
- одни из самых низких цен в городе.
Сотрудники службы NN.ritual.ru окажут моральную поддержку в трудную минуту. Они всегда с особым сочувствием относятся к горю людей и придерживаются этических норм в общении с клиентами.