Квалифицированная помощь в организации похорон в Нижнем Новгороде

17:27

Уход из жизни близкого человека — сокрушительный удар для родственников и друзей

Единственное, что они могут сделать для умершего, — достойно провести его в последний путь. Понадобится купить траурную атрибутику, организовать доставку тела из МОРГа на кладбище или в крематорий, оформить все необходимые для погребения документы и заказать поминальный обед. В горестную минуту все эти хлопоты лучше перепоручить сотрудникам ритуального агентства. Они помогут в организации похорон или кремации с учетом любого выделенного бюджета заказчика.

Какие услуги предоставляет служба в Нижнем Новгороде?

Хотя ритуальное агентство открылось совсем недавно, оно располагает квалифицированными кадрами и может организовать похороны любого уровня сложности. Кроме того, служба занимается продажей траурной атрибутики — гробов, венков, крестов, текстиля.

Варианты услуг:

доставка «груз 200»;

помощь в приобретении места на кладбище или колумбарии;

организация кремации;

аренда катафалка и другого транспорта;

проведение прощания в специальных залах;

заказ певчих, священнослужителя;

услуги церемониймейстера и тайминг мероприятия;

помощь в сборе необходимых для захоронения документов;

заказ поминальных обедов;

и многое другое.

Вызов ритуального агента по любому адресу в Нижнем Новгороде совершается бесплатно. Специалист похоронного дома проконсультирует по любым вопросам, в частности юридическим, поможет в выборе траурной атрибутики и возьмется провести захоронение/кремацию в ближайшее время.

Преимущества сотрудничества со службой «Ритуал»

На сайте компании предоставлен весь комплекс услуг по погребению или кремации с учетом вероисповедания и выделенного бюджета. Отличительной чертой этого траурного дома являются широкий комплекс услуг и низкие расценки, формирующиеся с учетом тарификации муниципальных органов власти.

Преимущества сотрудничества:

весь комплекс ритуальных услуг предоставляется на основе договора (юридическое оформление сделки);

продажа и доставка ритуальных товаров;

применение пособия на погребение и льгот;

представлено несколько пакетов услуг с учетом выделенного бюджета заказчика («базовый», «расширенный», «особый», «престиж», «премия»);

благодаря разработанному таймингу похороны пройдут «на одном дыхании», без заминок;

одни из самых низких цен в городе.

Сотрудники службы NN.ritual.ru окажут моральную поддержку в трудную минуту. Они всегда с особым сочувствием относятся к горю людей и придерживаются этических норм в общении с клиентами.

