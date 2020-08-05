Национальный реестр поставщиков для выбора надежных контрагентов

17:39

О недостатках российской системы государственных закупок известно всем, кто хоть когда-то сталкивался с ее работой

Основная проблема состоит в том, что заказчикам сложно отбирать партнеров, многие из которых впоследствии просто не справляются со взятыми на себя обязательствами. Недовольны и исполнители, ведь для участия в конкурсах требуется получать различные сертификаты. Несмотря на высокую стоимость, большинство из них становятся неактуальны практически сразу после завершения тендера.

Упростить процесс взаимодействия между сторонами, участвующими в госзакупках призван Национальный реестр поставщиков товаров, работ и услуг. Этот некоммерческий проект реализуется при поддержке Росстандарта. Уже сейчас очевидно, что он может существенно упростить жизнь не только государственным предприятиям, но и поставщикам, готовым участвовать в тендерах.

Принцип работы единого сертификата

Создателем нового ресурса выступает независимая организация «НРНП». Ее представители подчеркивают: система предназначена в первую очередь для коммерческих и государственных предприятий, которые хотят снизить риски при заключении контрактов. Поиск контрагентов для конкурсных торгов всегда осложняется тем, что выбранные исполнители могут элементарно не выполнить своих обещаний. В результате обе стороны теряют деньги и время.

В базе реализован автоматизированный учет компаний, которые уже успели зарекомендовать себя как надежные бизнес-партнеры. Это позволяет коммерческим и госзаказчикам выбирать исполнителей не вслепую, а из проверенных подрядчиков, сохраняя время и бюджет. Сертификат НРНП, который выдают специализированные центры, прошедшие аккредитацию, равносилен целому ряду документов о соответствии госстандартам. Каждый год сертифицированные компании проходят проверку. Это позволяет гарантировать актуальность оценки их деловой репутации. Процесс сертификации основан на новых стандартах СТО НРНП-2019 и СТО Р 66.57676-2017.03-20, разработанных для повышения безопасности закупок.

Реестр отлично структурирован. В нем есть три уровня, для каждого из которых работают определенные схемы контроля:

1-й уровень. Здесь находятся компании и индивидуальные предприниматели, соответствующие строгим требованиям Национальных стандартов опыта и деловой репутации.

2-й уровень предназначен для организаций, которые добровольно прошли проверку на соответствие внутриотраслевым стандартам профессиональных структур.

3-й уровень. Предприятия, работающие над получением сертификатов 1-го и 2-го уровней.

Что дает членство в Реестре?

Компании и индивидуальные предприниматели, данные о которых есть в системе, имеют существенные преимущества перед другими организациями. При участии в тендере они получают дополнительные квалификационные баллы. Членство в национальном реестре надежных поставщиков увеличивает конкурентоспособность бизнеса в нашей стране и за рубежом, дает возможность заключать прямые контракты и участвовать в неконкурентных закупках.

Часто ежегодные проверки представителями аккредитованных центров выявляют недочеты, о которых предприниматели даже не догадываются. Они успевают своевременно устранить их и полноценно участвовать в тендере с высоким шансом выиграть.