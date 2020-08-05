Эксперимент 2020: введение электронных кадровых документов

17:32

Для создания и сохранения трудовых документов государство создало систему «Работа в России»

В чём суть законопроекта

Задача эксперимента — наладить цифровой документооборот во всём, что касается трудовых отношений между работодателем и наёмным сотрудником. В его рамках планируется собрать корректирующие данные для составления будущего законопроекта, который обяжет всех работодателей к оцифровке кадровой документации.

Работодатели участвуют в программе на добровольной основе. Они самостоятельно выбирают перечень кадровых документов, в отношении которых будет проходить цифровизация. Они же определяют количество подразделений и тип электронной цифровой подписи.

Важно: законодательство настаивает на использовании усиленной квалифицированной электронной подписи при составлении трудовых договоров, соглашений о материальной ответственности и ученических договоров. Оформить подпись за один рабочий день можно в УЦ «Калуга Астрал».

Какую пользу принесёт оцифровка кадровых документов

Сейчас в России выполняется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», регулируемая Федеральным проектом «Нормативное регулирование цифровой среды». Она ставит перед собой однозначные задачи — обеспечить нормативное регулирование цифрового взаимодействия между государством и обществом. Хранение и составление трудовых договоров входит в сферу интересов программы, как и остальные кадровые документы. Прямыми целями эксперимента являются:

Определение взаимовыгодных условий по применению цифровой подписи при составлении трудовых договоров и другой кадровой документации.

Сборка корректирующих данных от компаний-добровольцев, направленных на совершенствование законопроекта об обязательной цифровизации кадровых документов.

В зависимости от результата, эксперимент может обернуться полным отказом от договоров на бумажном носителе. Это облегчит работу кадровиков и упростит хранение кадровых документов. Напомним, что личные дела сотрудников нужно хранить не менее 50 лет со всеми прилагающимися к ним документами.

Кто может участвовать в эксперименте

Участие добровольное. Список организаций, пожелавших присоединиться к проекту, утверждает Министерство труда РФ. Оно же отвечает за методическое сопровождение проводимого эксперимента. Кроме подразделений, принять участие в эксперименте могут отдельные сотрудники.

Чтобы принять участие в эксперименте, компания-доброволец обязана получить от сотрудников заявление, сформировать список вовлечённых в эксперимент подразделений и определить перечень кадровых бумаг, в отношении которых будет проводиться цифровизация. Кроме того, сотрудники обязаны получить уведомление об участии в эксперименте уведомлены за месяц до его проведения.

Важно: работодатель не имеет права принудить своих сотрудников к участию в эксперименте. На его плечи ложится обязанность о разъяснении условий участия. Важно дать работнику понять, что он имеет право отказаться от подписания заявления.

Кто определяет дату цифровизации

В 122-ФЗ не прописаны чёткие даты оцифровки документов для компаний-добровольцев. Организации устанавливают их для себя самостоятельно. Сам эксперимент будет проводиться до 31 марта 2021 года. До этого времени нужно оценить преимущества и недостатки оцифровки трудовых документов.

Перечень документов также определяется компанией-добровольцем. Выбирать нужно из тех кадровых документов, которые до старта эксперимента содержались на бумажном носителе. Сюда может входить трудовой договор, ученический договор и всевозможные соглашения. Ограничения практически не накладываются. Эксперимент не может затрагивать только трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности, которые уже оформляются в электронном виде.

Почему эксперимент не касается трудовых книжек

Трудовые книжки оцифровываются в отдельном порядке. Переход на ЭТК стартовал ещё с 1 января 2020 года. С этого момента компании обязаны сдавать отчётность по бланку СЗВ-ТД, который формируется на основе данных из электронных трудовых книжек. Первый такой отчёт нужно было сдать не позже 17 февраля 2020 года. Первое нарушение карается предупреждением, а последующие — штрафом в размере до 70 000 рублей.

Важно: о переходе на ЭТК нужно было сообщить сотрудникам до 30 июня.

Для внедрения ЭТК подойдёт привычная программа для ведения учёта с новыми формами отчётности. Опция быстрой регистрации в базе ЭТК уже внедрена в «Астрал Отчёт 5.0». Подключить ЭКТ можно через баннер в личном кабинете или через создание заявки об изменении данных о компании.

Какая учётная система понадобится для участия в эксперименте

Для создания и сохранения трудовых документов государство создало систему «Работа в России», но никто не запрещает применять другую информационную систему. Лучше всего для этих целей подходит «Астрал Отчёт 5.0». Это веб-сервис, который позволяет создавать электронные трудовые книжки. Можно быстро обмениваться документами с контролирующими органами, составлять полноценные отчёты быстрее и комфортнее, а также управлять одновременно группой компаний.

Огромное преимущество «Астрал Отчёт 5.0» в дружелюбном интерфейсе и стильном дизайне. Широкая функциональность не мешает ориентироваться: работать с платформой приятно, а для формирования отчётов не нужно смотреть бесконечные туториалы.

Преимущества участия в эксперименте

Электронный документооборот имеет неоспоримые преимущества: ускоряет кадровое делопроизводство, позволяет с комфортом масштабировать бизнес, снижает риск потери документов и усиливает их защиту от подделки. Участвуя в эксперименте, вы получаете все эти преимущества:

Никаких обязательств. В законе прописано, что дату начала внедрения определяет руководитель. Участие работника добровольное, защита персональных данных гарантирована. Никаких штрафных санкций за неисполнение не предусмотрено.

Сокращение расходов. Перевод кадровых документов в электронную форму существенно снизит затраты на их обслуживание, повысит качество управления за счёт моментального обмена информацией.

Надёжное хранение. Работники часто сталкиваются с тем, что бумажные экземпляры их документов потерялись. Иногда даже приходится восстанавливать трудовой стаж. С приходом электронного документооборота в кадровую систему руководитель будет защищен от исков со стороны бывших сотрудников.

С большой долей вероятности эксперимент 2020 года принесёт положительные результаты и закончится обязательным введением электронных кассовых документов. Вероятен исход с полным прекращением использования бумажных носителей в этих целях. Участвуя в эксперименте, вы готовите свою компанию к будущему.