Как коронавирус повлиял на бизнес?

17:47

Что делать руководителям, которые должны ежемесячно выплачивать взятые кредиты?

Возможность создания собственного бизнеса кажется привлекательной многим современным мужчинам и женщинам: свое дело дает возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, планировать свои доходы и расходы и собирать свою команду профессионалов, вместе с которыми двигаться к успеху. Между тем запуск перспективного бизнес-проекта невозможен без первоначального капитала, который есть в распоряжении далеко не у всех. В подавляющем большинстве случаев, как сообщает портал Mickrozaim, приходится прибегать к помощи банков, которые на определенных условиях выдают кредиты малому, среднему и крупному бизнесу.

В 2020 году с выплатой заемных средств у многих действующих предпринимателей возникли серьезные сложности: все дело в начавшейся эпидемии коронавирусной инфекции, из-за которой компании, организации и предприятия вынуждены были на несколько месяцев остановить свою деятельность. Больше всего пострадали, как рассказывают эксперты, владельцев кафе, ресторанов и баров, которым было разрешено работать только навынос и на доставку, а также владельцы туристических фирм: их клиенты начали массово отказываться от приобретённых туров.

Узнать об этом подробнее можно на бизнес-сайтах и экономических порталах, где своими мнениями и наблюдениями по поводу происходящего в мире и в отдельной стране делятся эксперты и аналитики. Уже сейчас понятно, что 2020 год не является самым лучшим для организации своего дела, однако уже к середине следующего года можно будет всерьез рассмотреть этот вопрос. Врачи-эпидемиологи утверждают, что эпидемия к началу следующего года сдаст свои позиции, а значит все страны смогут вернуться к обычной жизни, а предприниматели смогут продолжить обычную деятельность.

А что же делать тем руководителям, которые должны ежемесячно выплачивать взятые кредиты?



Они могут обратиться в свой банк за предоставлением отсрочки: достаточно написать заявление, которое будет рассмотрено в течение нескольких дней. Право на получение отсрочки по займам и кредитам имеют определенные категории заемщиков – это как сюда физические, так и юридические лица. На время освобождаются от выплаты кредитов граждане, которые перенесли заболевание или в силу непредвиденных обстоятельств временно оказались без средств к существованию – например, попали под сокращение или были отправлены работодателем в отпуск за свой счёт. Статистика показывает, что таких сотрудников имеется немало, однако все они могут рассчитывать на государственную поддержку.