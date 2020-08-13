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Холдинг «Бронка Групп»: успешная работа по всем направлениям

14:41 13.08.2020
Порт «Бронка»

«Бронка Групп» – известная управляющая компания, которая становится надежным партнером, успешным инвестором стратегически важных отраслей российской экономики 

Интересы холдинга распространяются на несколько районов страны – Московскую и Ленинградскую области. Центральный офис находится в Санкт-Петербурге.

Только ценные активы в холдинге «Бронка Групп»

Среди самых успешных предприятий компании: погрузочный терминал «Бронка», завод нефтегазового оборудования, прядильно-ниточный комбинат, ЕДЦ, строительная компания. Интересы холдинга направлены и на другие отрасли, в том числе на индустрию моды, сферу общественное питание. Все проекты холдинга перспективные и надежные.

В указанном списке именно порт «Бронка» занимает одну из лидирующих позиций. Полноценно функционировать начал только в 2015 году, но уже за несколько лет стал единственным терминалом Северной Столицы, где есть возможность принимать крупные суда, осадка которых достигает 13 метров. Порт оснащен передовым оборудованием и техникой, потому здесь можно грузить, перегружать, обрабатывать крупные, тяжелые, негабаритные грузы. Порт вошел в десятку лучших отечественных компаний по грузообороту.

Крупный терминал «Бронка» перешел к активному расширению

Многофункциональный перегрузочный комплекс расположен в отличном месте – недалеко от железнодорожной станции, КАД, около морского канала. Терминал работает с разными грузами – от мелких до негабаритных и тяжеловесных, в том числе с контейнерными, генеральными, накатными, проектными. Порт постоянно развивается и расширяется. Лучшим доказательством тому становится реализация проекта строительства крупного логистического центра. Как отмечает генеральный директор «Бронка Групп» Никита Муров, пропускная способность терминала составит 8 млн. тонн грузов ежегодно.

В проект строящегося центра также включены:

  • Строительство железнодорожной линии на 7 путей. Общая их длина составит более 7 км.
  • Новых подъездных путей.
  • Складов и перевалочных станций.
  • Вспомогательных помещений.
  • Причалов – их протяженностью превысит 320 м. Это позволит перевозить тяжелое оборудование, о чем подробно рассказать в интервью директор «Бронка Групп» Никита Муров.
  • Сервисных пунктов, хозсооружений.

Новый проект позволит сократить расходы на транспортировку, а также время на погрузочно-разгрузочные работы. Привлечение разных видов транспорта – от морского до железнодорожного и автомобильного – будут этому способствовать.

Настоящее и будущее порта «Бронка»

За 4 месяца 2020 года порт была значительно увеличена перевалка грузов. В сравнении с аналогичным показателем прошлого года рост составил 16,5%. Компания не останавливается на достигнутом – увеличивает мощности, для чего увеличивает площадь порта, строит подъездные пути и железнодорожные ветки. На данный момент компания успешно реализует новый проект – строительство крупного терминала. Возводят объект совместно с РЖД, о чем было анонсировано еще в 2019 году, в этом будет представлен финансовый план. Проектную документацию с изменениями уже одобрили в Главгосэкспертизе.

Проект полностью реализуют за собственные средства ООО «ТЛЦ Бронка». Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит значительно сократить время прохода судов по морским каналам Санкт-Петербурга – в среднем на 3 часа в одну сторону. Строительные работы, которые были начаты еще в 2011 году, успешно решит задачу направления в отечественные порты судов, которые ранее были вынуждены обрабатываться за границей.

Темы: Экономика
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