Зачем и кому нужен сервис для сравнения цен

14:24

На сегодняшний день существует множество сервисов, которые позволяют сравнивать цены на услуги и товары

Если вы желаете сравнить стоимость какого-либо товара в различных магазинах, то можете обратить внимание на вот этот сервис Прайсмаркет.ру. Это сайт, у которого есть множество функций. С его помощью можно найти продукт, который есть во многих интернет-магазинах. При подборке есть возможность сравнить стоимость в каждом из них.

Если раньше было тяжело достать косметику или одежду, то на сегодняшний день на рынке много предложений. Каждый продавец стремится реализовать свой товар. Человек может потеряться в таком изобилии. В Европе и Америке уже давно подобные сервисы являются нормой, а в странах СНГ жители только начинают привыкать к таким сайтам.

Принцип работы

Ресурс собирают базу обо всех интернет-магазинах, зарегистрировавших в свои данные. Сравнение происходит в автоматическом режиме при помощи специально встроенных программ. Покупатель из каталога может быстро найти нужную информацию о самом товаре, магазине. Можно посмотреть отзывы других людей. Еще одно преимущество – это подборка похожих товаров. Например, вы ввели одну модель мобильного телефона, а сервис вам может предложить несколько похожих, возможно, сравнив функции и стоимость, легче примете решение о том, что вам подходит. Сервис помогает человеку значительно сэкономить как материальные средства, так и временные ресурсы.

Польза для бизнесменов

Так как сегодня люди обращают внимание на стоимость и умеют пользоваться сервисом, он является полезным инструментом для продавца. Предприниматель должен обратить внимание на стоимость товара и просчитать заранее, будут ли люди его покупать. Сервис поможет мониторить цены, изучать конкурентов и посмотреть, как товар по цене отличается от его рыночной стоимости. В результате можно стать более конкурентоспособным. Если не удаётся установить низкую стоимость на продукт, то нужно обратить внимание на свои другие сильные стороны: качество, выше чем у конкурентов, быстрая доставка и т. д. Можно сыграть на изменении объема продаж, а также договориться с конкурентами о взаимовыгодном сотрудничестве. В сервисе можно посмотреть наиболее частые вопросы покупателей и найти на них ответы. Данный онлайн сервис поможет не искать товары и конкурентов вручную, так как парсинг осуществляется автоматически.